Паром с шестью автомобилями на борту дрейфует на реке Бахтемир под Астраханью

Астрахань, 16 декабря. Вследствие нарушения функционирования паромной переправы в Астраханской области плавсредство и баркас с шестью машинами отнесло вниз по течению реки Бахтемир. Такие данные привели в региональном ГУ МЧС.

Сигнал об инциденте поступил на пульт диспетчера в 18:32 по московскому времени. Паром начал дрейфовать во время следования в Икрянинском районе, около села Трудфронт.

«Во время дрейфа паром и баркас отнесло вниз по течению на 1,5 км (ориентировочно) и прибило к берегу. На пароме находится шесть автомобилей, количество людей уточняется», — следует из сообщения главка.

К работе подключен спасательный координационный центр и администрация Икрянинского района. На данный момент проводится эвакуация людей.

В начале месяца следовавшее из Астрахани в Казахстан судно село на мель в Каспийском море. Разлива нефтесодержащих продуктов зафиксировано не было.