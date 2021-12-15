Правительство России продлит срок возврата средств по несостоявшимся турам до 2023 года

Москва, 15 декабря. Российским туристическим операторам согласовали перенос выплат по несостоявшимся турам. Срок возврата средств будет увеличен до 2023 года, рассказал председатель комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

Депутаты Государственной думы рассмотрят соответствующие поправки в российское законодательство в четверг. Речь идет о законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Ранее соответствующие поправки уже были приняты депутатами в первом чтении, передает РБК.

Порядка 200 тысяч российских граждан не получили деньги до января 2022 года за отмененные рейсы из-за пандемии COVID-19. Туристические операторы должны выплатить им все средства, либо предоставить равнозначный тур до 31 декабря этого года в случае, если туристы оплатили поездку до 31 марта 2020 года и не смогли осуществить ее из-за ограничений.

Тарбаев подчеркнул, что благодаря действующей в настоящее время отсрочке более чем миллион граждан России получили компенсацию за отмененные туры. При этом долг туроператоров сократился с 44 до 7 миллиардов рублей.

Как сообщили ранее в Ассоциации туроператоров России, в период новогодних каникул стоимость путешествий по стране возросла на 15% по сравнению с данным периодом в прошлом году. Так, в среднем цена пятидневной поездки составит порядка 40 тысяч рублей без учета трансфера.