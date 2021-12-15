Зеленский заявил о готовности Киева к любому формату переговоров с Москвой

Киев, 15 декабря. Киев готов к любому формату переговоров с Москвой по урегулированию, заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе беседы с журналистами в Брюсселе.

Ранее в столице Бельгии прошла встреча глав Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Николы Пашиняна. По словам Зеленского, «когда-то так будет» между украинской и российской стороной.

«Украина готова к любому формату переговоров с РФ по урегулированию», — отметил президент.

Отношения Москвы и Киева обострились в 2014 году. Тогда Украина начала операцию против Луганской и Донецкой народных республик. Запад и украинские власти неоднократно безосновательно обвиняли Россию во внутреннем вмешательстве, однако сама Москва опровергала эти заявления, отметив, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

Зеленский ранее допустил, что может встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным на фоне ситуации вокруг «Северного потока — 2». Сейчас газопровод продолжает процесс одобрения немецким регулятором.