СК Ингушетии арестовал двух подростков по подозрению в подготовке терактов

Нальчик, 15 декабря. Уголовное дело о подготовке терактов возбуждено в Ингушетии. Подозреваемыми являются двое 17-летних жителей республики.

Следствие установило, что в августе текущего года подростки приобрели компоненты для изготовления самодельной взрывчатки. Они планировали использовать ее для подрыва административных зданий управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Ингушетии и отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции межмуниципального отдела МВД РФ «Сунженский», расположенных в городе Сунжа.

Оба несовершеннолетних состояли в группировке «Исламское государство»1 (террористическая организация, запрещенная в России). Они не успели довести преступление до конца, поскольку были задержаны правоохранителями.

Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к совершению взрыва группой лиц по предварительному сговору», подросткам грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее сразу в 37 российских регионах прошли операции по задержанию 106 сторонников украинской группировки «М.К.У.». Все они готовились к терактам, а двое из них планировали нападения на школы.

1 Организация запрещена на территории РФ.