Зеленский отметил возможность встречи с Путиным из-за «Северного потока — 2»

Киев, 15 декабря. Ситуация вокруг российского газопровода «Северный поток — 2» может поспособствовать организации встречи с президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский.

Российский трубопровод «Северный поток — 2» в настоящее время проходит стадию одобрения немецким регулятором. Данный процесс был приостановлен, поскольку он посчитал необходимым, чтобы Nord Stream 2 AG создал дочернее предприятия на территории Германии и подал повторную заявку на сертификацию газопровода от ее лица.

При этом, как отметил ранее бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, отношения украинского лидера с российским коллегой являются «дипломатической катастрофой». Он подчеркнул, что изначально политики имели взаимную симпатию, однако Зеленский перечеркнул союз с Путиным своим «наглым и беспардонным» поведением.