Политолог Аркатов объяснил, почему за провал снегоуборочной кампании Смольного ответят горожане и бизнес

Частные управляющие компании и ТСЖ в Петербурге, ответственные за уборку придомовых территорий от снега и наледи, ждут массовые проверки и показательные штрафы. Коммунальные службы Петербурга оказались не готовы к приходу зимы и обильным снегопадам, начавшимся в ночь на 30 ноября. Неблагоприятные погодные условия и некачественная уборка улиц и дворов привели к скоплениям снежных масс, а также к появлению ледяных глыб на крышах и фасадах зданий. Около пяти человек пострадало от падения наледи с кровель. Политолог Иван Аркатов, комментируя ФАН сложившуюся ситуацию, объяснил, кто несет ответственность за провал снегоуборочной кампании.

«Возможно, есть место коррупции»

Собеседник ФАН отметил, что по факту правительство Санкт-Петербурга хочет переложить ответственность за неготовность города к зимнему сезону «с больной головы на здоровую», а именно — на простых петербуржцев и представителей бизнеса, а также заставить расплачиваться за просчеты и недоработки частные управляющие компании, которые отвечают за те или иные объекты.

«Такие действия были бы вполне логичны и оправданны. Но стоит задаться вопросом: а почему раньше не могли это проверить? Как эти компании работают, насколько они укомплектованы штатом? Почему это делают только сейчас? По факту видно, что договоры и контакты были заключены с организациями, которые никто не проверял. Не проводил никакие мероприятия по уточнению того, насколько та или иная компания готова к зимнему сезону», — пояснил Иван Аркатов.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

Он заметил, что для уборки снега в таком крупном городе, как Санкт-Петербург, необходимо около трех тысяч единиц снегоуборочной техники. Однако их имеется приблизительно 1700.

«Кто за это отвечает? Управляющие компании, ТСЖ и подрядные организации? Нет. За это в первую очередь отвечает администрация региона, в частности губернатор города. Власти Петербурга разве не знали, что этих единиц не хватит? Как ранее сказал вице-губернатор по ЖКХ Анатолий Повелий, власть понадеялась на авось. Мол, дай бог зима в Питере будет попроще. Это провал деятельности работы в первую очередь губернатора города, который проводит какие-то постановочные звонки и пытается показать, что он начальник. Но что мешало ему озаботиться этим вопросом еще летом? Это большой вопрос. Ведь ничего не мешало. Только определенная безалаберность и непрофессионализм», — добавил Иван Аркатов.

Он заметил, что если бы все готовилось и проверялось постепенно, то проблемная ситуация со снегом в Петербурге не сложилась бы. По его мнению, Генеральной прокуратуре РФ следует вмешаться в ситуацию.

«Потому, что ряд заключенных контрактов с подрядчиками, думаю, имеет коррупционную составляющую», — заключил Иван Аркатов.

youtube.com / Prt Scr СМЫСЛЫ

Администрация губернатора Александра Беглова уже не раз давала обещания привести городские территории в порядок. Однако снег все еще не расчищен, а горожан поджидает новая напасть в виде опасной гололедицы на тротуарах. Коммунальщики продолжают игнорировать поступающие жалобы местных жителей о гигантских сосульках, которые свисают с крыш Петербурга.

Лидером по количеству жалоб на некачественную уборку снега в декабре стал Фрунзенский район, жители которого всего за несколько дней оставили на портале «Наш Санкт-Петербург» почти 2000 жалоб. Следом за ним идут Московский и Невский районы. Критическая ситуация в первые дни месяца сложилась и в Пушкинском районе. При этом, как сообщает РБК, из-за многочисленных жалоб районная прокуратура даже начала проверку исполнения федерального законодательства по содержанию зимой участка дороги на Московском шоссе.