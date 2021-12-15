Школы Калифорнии отменят «двойки», чтобы не расстраивать учеников

Сакраменто, 15 декабря. Ряд школьных округов Калифорнии хотят отказаться от использования в школах низших баллов «D» и «F», что соответствует российским «двойке» и «единице». Об этом сообщают местные СМИ.

По их информации, руководство крупнейших школьных округов штата, включая Лос-Анджелес, Окленд, Сакраменто и Сан-Диего приняло решение отказаться от использования оценок «D» и «F» в попытке возобновить очное обучение в школах и повысить уровень поступлений в государственные колледжи штата.

California has figured out how to ensure all students can achieve a grade of C or better.



It’s quite simple actually they’ll stop giving D’s and F’s therefore no one can fail.https://t.co/wKrkKLIDne — Keith Ainsworth (@AinsworthKeith) December 15, 2021

Отныне, если учащиеся провалят тест или не выполнят домашнее задание, им будет предоставлен еще один шанс пересдать тест или получить отсрочку при отправке заданий. Если ученик не сдаст выпускной экзамен или не закончит домашнее задание к концу семестра, он получит оценку «неполный». По мнению разработчиков новой программы, цель состоит в том, чтобы стимулировать изучение материалов курса без ущерба для способности выпускников поступать в Калифорнийский университет и Университет штата Калифорния, если они получат плохую оценку.

«Мы надеемся, что учащиеся начнут воспринимать школу как место обучения, где они могут рисковать и учиться на ошибках, а не как место соблюдения требований. Сейчас у нас существует система, в которой мы даем миллион баллов за миллион листков бумаги, которые сдают студенты, не обращая особого внимания на то, что они на самом деле изучают», — заявила Нидья Баез, помощник директора средней школы Фримонт в Окленде.

Сторонники такого «обучения, основанного на компетентности», предполагают, что оценка должна основываться на том, что учащиеся узнали, а не на том, как они выполняют тесты.

В то же время критики нововведений считают, что упразднение низших оценок приведет к утрате многими учениками стимулов для выполнения домашних работ и усвоению учебного материала.

Учитель математики и естественных наук Дебора Райнхарт говорит, что «не сообщать о плохих оценках равносильно лжи об успехах ученика».

«Я буду работать с любым учеником до или после школы или даже в выходные, чтобы помочь им учиться. Однако я никогда не буду лгать об их уровне знаний», — заявила она.

Калифорния славится своими экспериментами в области образования, которые касаются стремлений отказаться от «угнетения» учеников по признаку успеваемости, а также внедрение программ, основанных на социальном равенстве. Помимо продвижения спорной «критической расовой теории», которая призывает белых учеников каяться за свое «рабовладельческое прошлое», недавно губернатор штата Гэвин Ньюсом предложил ввести обучение «социально справедливой математике». Власти намерены понизить общую планку требований к математическим знаниям в школе, а также упразднить классы с углубленным изучением предмета.

Global Look Press / Tim Dominick / ZUMAPRESS.com

По мнению команды губернатора, это станет залогом более равных шансов для детей из различных социальных групп для получения дальнейшего образования, так как более 70% детей в классах с углубленным изучением математики, являются белыми или азиатами, в то время, как чернокожие и испаноязычные дети составляют в них меньшинство. Критики уже раскритиковали эту идею, назвав ее вопиющим проявлением социальной несправедливости, поскольку этим самым губернатор лишает талантливых детей из бедных семей шансов на получение дальнейшего образования.