Школы Калифорнии отменят «двойки», чтобы не расстраивать учеников

Сакраменто, 15 декабря. Ряд школьных округов Калифорнии хотят отказаться от использования в школах низших баллов «D» и «F», что соответствует российским «двойке» и «единице». Об этом сообщают местные СМИ.

По их информации, руководство крупнейших школьных округов штата, включая Лос-Анджелес, Окленд, Сакраменто и Сан-Диего приняло решение отказаться от использования оценок «D» и «F» в попытке возобновить очное обучение в школах и повысить уровень поступлений в государственные колледжи штата.

