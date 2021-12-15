Журналисты ЦАР призвали правительство повысить бдительность после реорганизации боевиков CPC

Банги, 15 декабря. Правительство Центральноафриканской Республики должно быть готово к возможным провокациям со стороны конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Недавно радикалы провели реорганизацию, сообщает Ndjoni Sango.

«В выпущенном 12 декабря заявлении главари CPC назначили начальником штаба наемника Али Дарассу, который возглавляет бандформирование "Союз за мир в ЦАР" (UPC). Помимо него, утверждения кандидатуры на управляющие должности ждут трое его приспешников», — отмечают сотрудники издания.

В СМИ предполагают, что перестановки в рядах «Коалиции патриотов за перемены» могут свидетельствовать о том, что боевики пытаются объединить усилия в антиправительственной деятельности.

«Сообщения разведки нельзя воспринимать легкомысленно, власти ЦАР должны проявить бдительность и быть готовыми дать отпор в случае необходимости. Жители до сих пор помнят события декабря 2020 года, когда в преддверии всеобщих выборов радикалы CPC начали наступление на столицу, пытаясь провести государственный переворот и ввергнуть страну в хаос», — напомнили авторы материала.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Опасения журналистов Ndjoni Sango небезосновательны, так как члены конгломерата, как, впрочем, и «Союза за мир в ЦАР», ранее продемонстрировали полную недоговороспособность. Особенно после того, как президент Фостен-Арканж Туадера объявил об одностороннем прекращении огня на всей территории республики.

«Глава государства призвал сложить оружие ради достижения мира и стабильности, но боевики не послушали и решили объединиться, так как им противостоит хорошо обученная российскими инструкторами национальная армия (FACA). Тем не менее правительство должно быть готово», — заключили в СМИ.

В начале декабря радикалы из «Союза за мир в ЦАР» совершили нападение на город Куанго. Члены группировки атаковали силы обороны и безопасности, вынудив последних отступить. Однако практически сразу в сторону населенного пункта выдвинулись усиленные подразделения войск, и бандформированию пришлось ретироваться.