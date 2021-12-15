Мира Тэрада: Подавление протестов в США как пример жестокого отношения и государственного террора по отношению к людям

Разгоны протестов — всегда тяжелая и плодотворная для дискуссий тема. Бесконтрольная толпа из пары тысяч человек может очень серьезно повлиять на жизни десятков и сотен миллионов людей, не имеющих к ней отношения. И порывы этой толпы могут быть слишком стихийными. Поэтому массовые собрания следует держать под контролем. Слишком многие невинные люди могут пострадать, о чем мы можем знать и после нашей революции прошлого века, и по примеру Великой Французской революции, и недавних событий в Америке после убийства Джорджа Флойда. Собрание людей, испытывающих определенные эмоции, может очень быстро, внезапно даже для них самих, перерасти в массовые беспорядки.

Повторюсь, именно поэтому государство обязано обеспечивать защиту как посторонних людей, так и самих участников протестов, даже от них самих. Но, как и во всем остальном, должны соблюдаться пропорциональность и соразмерность. Должны существовать адекватные рамки, в пределах которых действуют представители государства. Но в США эти рамки если и существуют, то существования такого понятия, как «права человека и гражданина», они не учитывают совершенно.

Для лучшего понимания я дам вам несколько примеров. Рикия Янг ехала на машине вместе с двухлетним сыном во Флориде во время прошлогодних протестов, пока не была остановлена полицией. Офицеры пропустили те стадии, где должны представляться, просить документы, выказывать подозрения и хотя бы о чем-то расспрашивать Рикию. Вместо этого они сразу начали разбивать стекла машины и избивать мать на глазах собственного ребенка. Никакие возражения и даже указания на ребенка в машине не могли остановить их. По итогу Рикия Янг смогла добиться справедливости и отсудить у города компенсацию за этот случай, однако никакая компенсация не изменит того, что даже спустя год она не может долго держать ребенка на руках и каждый день терпит боль, напоминающую о пережитом и полученных травмах. Только представьте, какие травмы должны были нанести полицейские, если до сих пор они так откликаются. Однако верхом абсурда является тот цинизм, с которым после подошли к этому полицейские. Крупнейший национальный профсоюз опубликовал фотографию, на которой только что избившие мать офицеры полиции держат ее сына на руках. Описание к фотографии гласило, что они «спасли потерявшегося ребенка от полного беззакония протеста».

Федеральное агентство новостей /

А вот случай Джозеффа Мэллота. Он пытался спасти из ада полицейского террора молодую девушку, раненную в голову резиновой пулей, когда в них полетел баллон со слезоточивым газом. Молодой человек отбросил баллон в сторону, за что его схватили и позволили собакам кусать и рвать его тело. После этого он был обвинен в нападении на офицера за попытку отбросить тот самый баллон с газом. В конечном счете дело не было возбуждено, однако и тут мы видим то, насколько цинично и жестоко даже постфактум полиция относится к обычным людям. К слову, Мэллот был не единственным, на кого спустили собак, эта практика активно применялась во время протестов, даже несмотря на то, что в толпе находились дети.

По меньшей мере 115 протестующих пострадало от выстрелов в шею и голову из «нелетального» оружия, использованного полицией во время протестов 26 мая — 27 июля 2020-го года. После массовых протестов огромное количество людей уходило с митинга с переломами, сотрясениями и кровоизлияниями в мозг, многие ослепли или стали инвалидами. Их травили собаками, в них стреляли, избивали, кидали слезоточивый газ и осколочные гранаты просто за то, что они хотели высказать свое негодование по поводу права полиции убивать людей во время задержаний. И в ответ на это полицейские начали калечить всех подряд без суда и следствия. Да, большое количество компенсаций было выплачено людям впоследствии. Но разве этот откуп можно считать достаточным возмещением того, что огромное количество людей больше никогда не сможет жить как прежде. Тогда разве это повод простить «защитников правопорядка» за то, как жестоко они действовали и с каким ликованием к этому относились? Документальный фильм режиссера Кейт Леви замечательно передает царившую там атмосферу ужаса и террора.

В начале статьи я говорила о том, что во время протестов толпа может начать вести себя бесконтрольно и вредить невиновным людям. Но все куда хуже, когда этим же начинает заниматься полиция, потому что некому ее останавливать. Государство должно устанавливать четкий регламент и напоминать своим представителям, что их первоочередный долг — защита гражданских, а не терроризирование населения до тех пор, пока оно в ужасе не попрячется по своим домам. Я призываю все государства помнить об этом и напоминать своим представителям. И я напоминаю людям о том, что они должны говорить об этом и донести столь очевидную мысль до своих избранников. Потому что ситуация, в которой безоружных людей расстреливают, будто в тире, — это не нормально. Кажется странным озвучивать такие очевидные вещи, но, как мы все можем увидеть, не все знают или помнят об этом.

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