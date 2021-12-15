Макрон: Франция и Германия продолжат работу в рамках «нормандского формата»

Париж, 15 декабря. Совместная работа Парижа и Берлина в рамках «нормандского формата» будет продолжена для урегулирования конфликта в Донбассе, сообщил французский президент Эммануэль Макрон.

Соответствующее заявление Макрон сделал по итогам встречи с новым немецким канцлером Олафом Шольцем и украинским президентом Владимиром Зеленским. Переговоры сторон прошли на полях саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе.

«Нужно найти долговременное урегулирование конфликта в Донбассе. Германия и Франция продолжат свое посредничество в этом направлении в рамках "нормандского формата"», — написал он на своей странице в Twitter.

Макрон добавил, что он и его коллеги должны реагировать на «попытки дестабилизации обстановки на территории восточных соседей Евросоюза». По словам французского президента, в минувший вторник он обсуждал Донбасс с российским коллегой Владимиром Путиным и отметил приверженность Парижа суверенитету Украины.

Трехсторонние переговоры Берлина, Парижа и Киева ранее прокомментировали в Офисе президента Украины. Там подтвердили, что стороны продолжат активную работу в «нормандском формате».