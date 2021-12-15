Российские хоккеисты победили канадцев в матче Кубка Первого канала

Москва, 15 декабря. Сборная России по хоккею обыграла канадцев в первой встрече Кубка Первого канала. Игра прошла в Москве и завершилась со счетом 4:3.

В составе команды победителей забитыми шайбами отличились Егор Коршков, Александр Елесин, Никита Нестеров, Вадим Шипачев. За Канаду голы забили Брэнден Гормли, Даниэль Одетт и Эрик О"Делл.

По ходу встречи российские хоккеисты вели 4:1, однако чуть не упустили победу. За канадцев выступают игроки, представляющие европейские чемпионаты, в том числе Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). В следующем туре россиянам предстоит встреча со шведами, которая состоится 16 декабря.

Ранее Федерации хоккея России (ФХР) опубликовала полный состав российской сборной на этом турнире. В него попал лучший бомбардир КХЛ Вадим Шипачев.