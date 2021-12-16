Ковтун: русские на Украине обязаны говорить на украинском, потому что мексиканцы в США говорят по-английски

Директор украинского Центра исследований общественных процессов «Эксперт» Вячеслав Ковтун называет главной причиной внесения в Верховную раду Украины законопроекта о множественности паспортов, который запрещает украинским гражданам иметь второе российское гражданство, намерение лишить украинского гражданства жителей непризнанных республик Донбасса.

По словам политолога, украинское руководство не хочет признавать легитимность ДНР и ЛНР и жителей этих республик, сознающих себя частью русского мира и принимающих гражданство России, считает недостойными носить звание гражданина Украины.

«Чтобы исключить разночтения по этому вопросу, в законопроекте ставится такое условие», — пояснил Ковтун.

Украинский политолог заявил, что языкового вопроса на Украине нет, уточнив, что при формировании государственной политики в этом вопросе украинское руководство ориентируется на Израиль.

«Любой еврей, который проходит репатриацию в Израиле, первым делом учит иврит, иначе он не получит там работы и т. д. Почему на Украине должна быть другая политика?» — недоумевает Вячеслав Ковтун.

Эксперт не считает дискриминацией русскоязычного населения на Украине действия властей по насильственному насаждению украинского языка, ссылаясь на практику США, где афроамериканцы и мексиканцы этнически хоть и отличаются от англосаксов, но говорят на английском языке.

«В США 20% населения являются испаноязычными, еще 15% — афроамериканцы, и тем не менее никто из них на испанском языке в государственных судах США не разговаривает», — подчеркнул Ковтун.

Федеральное агентство новостей /

Комментируя заявление Юлии Тимошенко о том, что впервые за 30 лет Украина стала последней по ВВП страной Европы, политолог ответил, что он связывает эти слова с желанием Тимошенко вернуться в большую политику на фоне разговоров о досрочных выборах.

«Владимир Зеленский обнулил оппозицию, то есть он добивается всего, чего хочет, по всем вопросам. Оппозиционерам это не нравится, но это реальность. Верховная рада голосует как часы: нажали на кнопки и проголосовали, все органы власти подотчетны президенту. Такой ситуации раньше не было, но это обусловлено мандатом доверия, который получил Зеленский на выборах. Поэтому эта раскрутка темы досрочных выборов заставляет всех политиков напомнить о себе. Юлия Тимошенко, о которой в течение года мы вообще не слышали, сейчас почувствовала приближение досрочных выборов, и отсюда ее заявление», — пояснил политолог.

Заявление Тимошенко об украинской бедности, по его словам, сильно преувеличены. Плохо живут на Украине, отметил Ковтун, только пенсионеры. Работающие украинцы, получающие «белую» зарплату, по его словам, имеют средний доход $500 рублей в месяц. Остальные граждане тоже как-то выкручиваются, всячески избегая дополнительного налогообложения.

«У нас до сих пор большинство единоналожники. Вот сегодня опять собрались под парламентом и требуют, чтобы не вводили кассовые аппараты», — рассказал эксперт.

Рост цен на энергоносители, считает Вячеслав Ковтун, население Украины тоже не сильно беспокоит.