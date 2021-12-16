«Если на льду не упадешь, то сосулькой прихлопнет»: петербуржцы высказались о «работе» коммунальщиков

Уже ставший традиционным конфликт между властями Санкт-Петербурга и горожанами продолжается. Уже который год подряд жители культурной столицы недовольны работой ни чиновников, ни коммунальных служб, но ситуация не меняется. Поэтому петербуржцы предупреждают друг друга об опасностях на улицах и рекомендуют смотреть под ноги из-за гололеда, а на крыши — из-за сосулек.

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Prt Scr /

«Если на льду не упадешь, то сосулькой прихлопнет!» — в сердцах восклицают жители города. «Вот поэтому и надо зимой смотреть в оба, чтобы лишний раз не подвернуть ногу или не упасть. А лучше купить удобную обувь и не беспокоиться», — советуют пользователи Сети.

Устав от ежегодного беспредела в части уборки снега, люди, к сожалению, могут полагаться только на себя и свою бдительность.

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«Пожалуйста, держитесь подальше от домов и крыш! К сожалению, это только в наших руках, пока в руках ЖКХ и других этих лопат нет», — сетует житель культурной столицы.

Администрация Петербурга во главе с Александром Бегловым не может организовать работу по уборке снега. Ранее несколько жилищно-коммунальных организаций были оштрафованы Государственной административно-технической инспекцией (ГАТИ) за некачественную уборку снега на 2 млн 250 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.