Вашингтон, 15 декабря. Экспорт российских патронов в США установил исторический рекорд. Об этом сообщает Бюро переписей США.

Согласно опубликованным данным, в течение 2021 года в США было поставлено патронов к огнестрельному оружию на 157,9 млн долларов, что на 15,4 млн больше предыдущего рекорда, который был установлен в 2016 году.

Gun loving Americans buying record amounts of Russian ammo — RT Russia & Former Soviet Union



God bless Russiahttps://t.co/uhyVRUcz30 — Rima Sinno (@FJ592199591) December 15, 2021

Американское статистическое агентство сообщает, что за год в Соединенные Штаты из России было поставлено более 7,7 тысяч тонн патронов и их частей, что также является максимумом за всю новейшую историю.

Аналитики указывают, что рост поставок произошел, несмотря на санкции, введенные правительством США против российских патронных и оружейных заводов. Ограничительные меры, которые начали действовать с 7 сентября, связаны с обвинениями руководства Российской Федерации в отравлении Алексея Навального.

Несмотря на рекордные поставки российских патронов, многие американские оружейные ритейлеры жалуются на дефицит боеприпасов наиболее популярных калибров, который возник в стране из-за резкого увеличения спроса на оружие, который наблюдается в стране из-за разгула уличной преступности. По этой причине многие американцы, которые ранее не интересовались приобретением оружия, начали его приобретать, в надежде защитить себя и свои семьи от вооруженных преступников.