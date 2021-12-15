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Крупный завод Эстонии остановил работу из-за высоких цен на электричество

Экономика
Крупный завод Эстонии остановил работу из-за высоких цен на электричество
flickr.com  /  Alex Liivet

Таллин, 15 декабря. Энергетический кризис в Прибалтике привел к сокращению объемов работы, а то и полной остановке некоторых предприятий.

Крупный целлюлозный завод Estonian Cell в Эстонии на днях был вынужден прекратить свою деятельность. Причина в том, что из-за крайне высоких цен на энергоресурсы, предприятию пришлось повысить и стоимость своей продукции. Вот только продажи снизились до минимума, так как товары Estonian Cell стали просто неконкурентоспособны.

В итоге руководство целлюлозного завода приняло решение приостановить работу. Предполагается, что это временная мера, однако в действительности неизвестно, когда эстонское предприятие сможет вновь запустить производство.

Одной из главных причин сложившейся ситуации в Эстонии и других странах Прибалтики стали резко возросшие цены на электроэнергию на европейской бирже Nord Pool. Ранее Литва, Латвия и Эстония приняли решение отказаться от импорта дешевого электричества из России и Белоруссии ради энергонезависимости и возможности покупать электроэнергию только в Европе.

Впрочем, Эстония и Латвия, судя по всему, уже осознали, какую совершили ошибку, и даже хотят вновь импортировать электричество из РФ. Однако на пути у них встала принципиальная Литва, которая категорически отказывается возобновлять импорт электроэнергии из России, так как опасается, что фактически это будет электричество с БелАЭС, против которой жестко выступает Вильнюс. При этом ни сертификаты происхождения, ни другие подтверждающие документы литовское руководство не интересуют.

Крупный завод Эстонии остановил работу из-за высоких цен на электричество
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Из-за упрямства соседа теперь страдают Эстония и Латвия, а точнее их потребители, которые получают платежки с непомерными ценами на свет, а импортировать электроэнергию из РФ в обход Литвы Таллин и Рига не могут технически. В итоге страны Прибалтики вынуждены и дальше закупать электричество на бирже, при этом в пиковые момент цена за мегаватт-час тут уже поднималась до 1000 евро.

Эстонские и латвийские власти все еще не оставляют надежды все же прийти к соглашению с Литвой и начать импортировать электричество из России. Однако в Риге и Таллине признают, что если подвижки в переговорах и произойдут, то только в следующем году, а пока, в самый холодный период года, жителям Прибалтики придется греться лишь осознанием собственной энергонезависимости.

Также Литве, Эстонии и Латвии грозит серьезный экономический кризис. Причина всему — резкое подорожание газа на мировом рынке, что привело к рекордным ценам на отопление в Прибалтике этой зимой.

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эстония прибалтика электроэнергия
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