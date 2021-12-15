Киев, 15 декабря. Власти Украины выдвинули идею провести референдум, чтобы узнать мнение граждан о дальнейшей судьбе Донбасса. Однако публицист, политический аналитик Николай Стариков уверен, что такое голосование приведет Незалежную к большой трагедии.

Эксперт отмечает, что Киев точно не станет спрашивать украинцев о необходимости выполнения Минских соглашений, так как это в конечном итоге может привести к появлению множества автономий внутри страны.

«Я категорически против такой инициативы. Давайте просто попробуем сформулировать вопрос, который может быть в сегодняшней реальности выдвинут на всеукраинский референдум. Они не могут спросить: "Согласны ли вы с тем, чтобы Донбасс получил то, что написано в Минских соглашениях, то есть, дополнительные полномочия?". Почему они не хотят давать этот особый статус? Потому что понимают, что потом за этим особым статусом придет элита других регионов», — заявил Стариков в интервью каналу «Украина.ру».

Стариков уверен, что вопрос на референдуме может быть поставлен только о возвращении Донбасса, и эту идею большинство граждан Украины наверняка поддержат.

«Единственное, что Зеленский может спросить на референдуме: "Согласны ли вы с тем, чтобы Донбасс был возвращен в состав Украины?". И дальше, опираясь на итоги этого референдума, потому что, скорее всего, результат будет положительный. Формулировка будет такая, что большинство граждан ее поддержат. А если даже они этого не сделают, то нужный результат будет просто дорисован», — считает публицист.

Итоги референдума Киев наверняка интерпретирует по-своему, и это приведет к началу активных военных действий в Донбассе со стороны Украины, уверен эксперт.

Федеральное агентство новостей /

«После этого Зеленский выйдет и скажет, что граждане Украины требуют от него восстановить территориальную целостность Украины. И отдаст приказ перейти в наступление. Единственным результатом этого референдума может стать полномасштабная война. Другого результата быть просто не может. Для Зеленского это будет оправданием, что он всего лишь выполнил волю народа. Но с этой волей удивительным образом согласны все неонацисты и большинство депутатов Рады», — подчеркнул политический аналитик Николай Стариков.

Единственный способ спасти Украину от нового государственного переворота ранее назвал сопредседатель политической фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко.