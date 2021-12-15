Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 декабря 22:44
22:34
Весь мир
Школы Калифорнии отменят «двойки», чтобы не расстраивать учеников
22:30
Общество
Актер Дятлов предложил ввести абсолютную отчетность для коммунальщиков в Петербурге
22:30
Происшествия
Очевидец рассказала о первых минутах после обрушения фасада здания в центре Петербурга
22:30
Общество
Солист группы Little Big Прусикин: «Если в Питере не смотреть наверх зимой — это чревато смертью»
22:27
Общество
Мира Тэрада: Подавление протестов в США как пример жестокого отношения и государственного террора по отношению к людям
22:15
Весь мир
Журналисты ЦАР призвали правительство повысить бдительность после реорганизации боевиков CPC
22:12
Общество
Эколог Гаркуша указала на неготовность Петербурга к началу мусорной реформы
22:09
Происшествия
Жительница дома с обрушившимся фасадом в Петербурге пожаловалась на состояние здания
22:00
Общество
Автомобили в Кировском районе Петербурга утопают в грязном снегу
21:58
Политика
Макрон: Франция и Германия продолжат работу в рамках «нормандского формата»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Референдум по Донбассу приведет Украину к самым трагичным последствиям

Политика
Референдум по Донбассу приведет Украину к самым трагичным последствиям
Федеральное агентство новостей

Киев, 15 декабря. Власти Украины выдвинули идею провести референдум, чтобы узнать мнение граждан о дальнейшей судьбе Донбасса. Однако публицист, политический аналитик Николай Стариков уверен, что такое голосование приведет Незалежную к большой трагедии.

Эксперт отмечает, что Киев точно не станет спрашивать украинцев о необходимости выполнения Минских соглашений, так как это в конечном итоге может привести к появлению множества автономий внутри страны.

«Я категорически против такой инициативы. Давайте просто попробуем сформулировать вопрос, который может быть в сегодняшней реальности выдвинут на всеукраинский референдум. Они не могут спросить: "Согласны ли вы с тем, чтобы Донбасс получил то, что написано в Минских соглашениях, то есть, дополнительные полномочия?". Почему они не хотят давать этот особый статус? Потому что понимают, что потом за этим особым статусом придет элита других регионов», — заявил Стариков в интервью каналу «Украина.ру».

Стариков уверен, что вопрос на референдуме может быть поставлен только о возвращении Донбасса, и эту идею большинство граждан Украины наверняка поддержат.

«Единственное, что Зеленский может спросить на референдуме: "Согласны ли вы с тем, чтобы Донбасс был возвращен в состав Украины?". И дальше, опираясь на итоги этого референдума, потому что, скорее всего, результат будет положительный. Формулировка будет такая, что большинство граждан ее поддержат. А если даже они этого не сделают, то нужный результат будет просто дорисован», — считает публицист.

Итоги референдума Киев наверняка интерпретирует по-своему, и это приведет к началу активных военных действий в Донбассе со стороны Украины, уверен эксперт.

Референдум по Донбассу приведет Украину к самым трагичным последствиям
Федеральное агентство новостей /

«После этого Зеленский выйдет и скажет, что граждане Украины требуют от него восстановить территориальную целостность Украины. И отдаст приказ перейти в наступление. Единственным результатом этого референдума может стать полномасштабная война. Другого результата быть просто не может. Для Зеленского это будет оправданием, что он всего лишь выполнил волю народа. Но с этой волей удивительным образом согласны все неонацисты и большинство депутатов Рады», — подчеркнул политический аналитик Николай Стариков.

Единственный способ спасти Украину от нового государственного переворота ранее назвал сопредседатель политической фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Референдум по Донбассу приведет Украину к самым трагичным последствиям
украина донбасс референдум
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать