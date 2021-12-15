В Сети оценили отказ ряда стран ЕС заранее ввести санкции против России

Москва, 15 декабря. В Сети отреагировали на отказ ряда стран ЕС вводить антироссийские санкции в качестве «предупредительной меры».

Некоторые страны Евросоюза, в числе которых Германия, Франция, Испания и Италия, выступили против введения досрочных санкций в отношении России. Как сообщает аналитическое издание Bloomberg, лидеры этих европейских государств уверены, что необходимо провести переговоры с РФ до того, как устанавливать очередные ограничения.

В то же время некоторые другие страны ЕС, в первую очередь из Восточной Европы, считают необходимым ввести экономические санкции, которые якобы позволят «эффективнее сдерживать Россию». Отмечается, что санкции в отношении РФ некоторые страны Евросоюза предложили ввести в качестве ответной меры на якобы готовящееся нападение России на Украину.

Пользователи Сети активно отреагировали на эту новость. У многих комментаторов вызвало недоумение желание ЕС ввести санкции за то, что еще даже не произошло и вряд ли когда-то случится.

«Санкции ввести захотели раньше "вторжения". Логика? Срочно необходимо ограничить продажу российских товаров. Уменьшить товарооборот с Россией. А переговоры зачем? О чем вести разговор?»; «А почему Запад не пишет, что будет в случае нападения Украины на ЛДНР или Россию? Почему на этот случай никто санкции не готовит? Виновник на ближайшие сто лет уже назначен по любым ситуациям»; «Санкции против России нужны не потому что она что-то замышляет против Украины, нет, все гораздо проще. Санкции существуют только из-за того, что существует непокорная Россия и именно из-за нее не получается побыстрее, силовым методом, разобраться с людьми на Донбассе. Если бы не Россия, людей на Донбассе давно бы задавили. Вспомните Югославию: НАТО в лице США и ее вассалов, ничего не гнушались»; «Умом Европу не понять, аршином общим не измерить. Они готовят реальные санкции за виртуальное вторжение, которое сами себе придумали. Еще бы санкции подготовили на случай, если НАТО нападет, а Россия "вздумает защищаться"», — считают комментаторы.

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Многие пользователи в Сети позитивно оценили тот факт, что не все страны Евросоюза поддались антироссийской истерии и не хотят вводить санкции без каких-либо оснований для этого.

«Приятно осознавать, что в Европе остались не только попугаи, но еще и думающие люди»; «Жаль, что нет генерала Шарля Де Голля. Тогда бы Европа не плясала под американскую дудку как сейчас»; «Bloomberg все-таки удалось найти в Европе страны с вменяемым руководством. Еще неизвестно, откажутся ли они от присоединения к санкциям, но они хотя бы попытались»; «Еще не вечер, однажды закончиться эта история с больными русофобией. Всем странам своя рубашка ближе к телу, зачем им скакать за чьи-то интересы»; «А страны-то вполне авторитетные, спасибо им», — пишут в Сети.

В то же время некоторые россияне с иронией предположили, что в дальнейшем ЕС может предложить ввести санкции против РФ за то, что она так и не напала на Украину и не оправдала ожидания Киева и Брюсселя.

«А когда все сроки "вторжения" России на Украину выйдут, то введут санкции за то, что мы не вторглись?»; «Восемь лет воюет, а напасть никак не может. Надо санкции вводить за то, что не нападает»; «Теперь ждем даты, в которую РФ якобы должна напасть на Украину. Когда этого не случится, Евросоюз наверняка опять введет санкции», — с сарказмом отмечают пользователи.

Ранее россияне в Сети отреагировали на планы Евросоюза отказаться от долгосрочных контрактов с РФ на поставки газа после 2049 года. Многие с иронией отметили, что Европа поставила слишком уж отдаленный срок.