Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 декабря 22:44
22:34
Весь мир
Школы Калифорнии отменят «двойки», чтобы не расстраивать учеников
22:30
Общество
Актер Дятлов предложил ввести абсолютную отчетность для коммунальщиков в Петербурге
22:30
Происшествия
Очевидец рассказала о первых минутах после обрушения фасада здания в центре Петербурга
22:30
Общество
Солист группы Little Big Прусикин: «Если в Питере не смотреть наверх зимой — это чревато смертью»
22:27
Общество
Мира Тэрада: Подавление протестов в США как пример жестокого отношения и государственного террора по отношению к людям
22:15
Весь мир
Журналисты ЦАР призвали правительство повысить бдительность после реорганизации боевиков CPC
22:12
Общество
Эколог Гаркуша указала на неготовность Петербурга к началу мусорной реформы
22:09
Происшествия
Жительница дома с обрушившимся фасадом в Петербурге пожаловалась на состояние здания
22:00
Общество
Автомобили в Кировском районе Петербурга утопают в грязном снегу
21:58
Политика
Макрон: Франция и Германия продолжат работу в рамках «нормандского формата»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Украинская учительница откровенно высказалась о языковых требованиях

Политика
Украинская учительница откровенно высказалась о языковых требованиях
Федеральное агентство новостей

Киев, 15 декабря. В одном из лицеев Киева разразился настоящий скандал, и снова на языковой почве. На уроке немецкого ученик затребовал, чтобы учительница говорила с ним исключительно на украинском, а не на русском языке.

Очевидно, это был уже не первый раз, когда преподавателю попытались предъявить подобные претензии. Женщина не выдержала и прямо ответила школьнику, что всегда говорила и будет говорить на русском языке. Более того, как подчеркнула педагог, она гордиться тем, что она русская.

«Я горжусь этим, что я не украинка — я русская. Не понимает он российскую "мову". 70 лет на Украине все говорили российскою «мовой», и ничего. Все говорили, и ничего страшного», — высказалась учитель.

Школьник, который потребовал говорить на украинском, слова преподавателя записал на видео и выложил в интернет, сообщил украинский «5 канал». При этом позже в беседе с журналистами ученики лицея признались, что учительница говорит и на русском, и на украинском языке. Кроме того, сами школьники тоже говорили с корреспондентами на обоих языках.

Украинская учительница откровенно высказалась о языковых требованиях
Федеральное агентство новостей /

Тем не менее, руководство лицея тут же устроило проверку и потребовало от педагога письменных объяснений в связи с произошедшим инцидентом. Впрочем, это вполне ожидаемо, ведь ситуацией уже заинтересовались в офисе «мовного омбудсмена». Официальный защитник украинского языка планирует даже привлечь к расследованию правоохранительные органы, а заявления учителя считает чуть ли ни диверсией.

Данный инцидент в очередной раз демонстрирует, что гонения на русский язык на Украине продолжаются и все больше набирают обороты. Несмотря на то, что многие украинцы в жизни до сих пор общаются именно на русском, а некоторые и вовсе не знают «мовы», не вовремя сказанные на русском слова теперь могут стать серьезной угрозой для безопасности любого гражданина Незалежной.

Единственный способ спасти Украину от нового государственного переворота ранее назвал сопредседатель политической фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Украинская учительница откровенно высказалась о языковых требованиях
украина русский язык
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать