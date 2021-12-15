Киев, 15 декабря. В одном из лицеев Киева разразился настоящий скандал, и снова на языковой почве. На уроке немецкого ученик затребовал, чтобы учительница говорила с ним исключительно на украинском, а не на русском языке.

Очевидно, это был уже не первый раз, когда преподавателю попытались предъявить подобные претензии. Женщина не выдержала и прямо ответила школьнику, что всегда говорила и будет говорить на русском языке. Более того, как подчеркнула педагог, она гордиться тем, что она русская.

«Я горжусь этим, что я не украинка — я русская. Не понимает он российскую "мову". 70 лет на Украине все говорили российскою «мовой», и ничего. Все говорили, и ничего страшного», — высказалась учитель.

Школьник, который потребовал говорить на украинском, слова преподавателя записал на видео и выложил в интернет, сообщил украинский «5 канал». При этом позже в беседе с журналистами ученики лицея признались, что учительница говорит и на русском, и на украинском языке. Кроме того, сами школьники тоже говорили с корреспондентами на обоих языках.

Федеральное агентство новостей /

Тем не менее, руководство лицея тут же устроило проверку и потребовало от педагога письменных объяснений в связи с произошедшим инцидентом. Впрочем, это вполне ожидаемо, ведь ситуацией уже заинтересовались в офисе «мовного омбудсмена». Официальный защитник украинского языка планирует даже привлечь к расследованию правоохранительные органы, а заявления учителя считает чуть ли ни диверсией.

Данный инцидент в очередной раз демонстрирует, что гонения на русский язык на Украине продолжаются и все больше набирают обороты. Несмотря на то, что многие украинцы в жизни до сих пор общаются именно на русском, а некоторые и вовсе не знают «мовы», не вовремя сказанные на русском слова теперь могут стать серьезной угрозой для безопасности любого гражданина Незалежной.

Единственный способ спасти Украину от нового государственного переворота ранее назвал сопредседатель политической фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко.