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Танкисты и мотострелки ЮВО провели учебные стрельбы в Волгоградской области

Армия
Танкисты и мотострелки ЮВО провели учебные стрельбы в Волгоградской области
uralvagonzavod.ru

Ростов-на-Дону, 15 декабря. Танковые и мотострелковые подразделения Южного военного округа провели учения со стрельбами на полигоне Прудбой в Волгоградской области. Об этом сообщила пресс-служба ЮВО.

В учениях задействовали танки Т-90А, а также БМП-3 с автоматическими пушками и пулеметами, их экипажи провели учебные стрельбы по условному противнику.

«Мотострелки вели огонь из всего комплекса вооружения боевой техники», — уточничла пресс-служба ЮВО.

В апреле министр обороны РФ Серей Шойгу отметил, что ЮВО нуждается в наращивании боевых возможностей из-за попыток НАТО дестабилизировать ситуацию в сопредельных с Россией странах. В связи с этим в распоряжение округа поступили модифицированные танки Т-90А и новые бронемашины.

Другие масштабные учения танковых подразделений ЮВО состоялись в Ростовской области, где бойцы 150-й мотострелковой дивизии общевойскового объединения провели огневую подготовку на полигоне Кадамовский.

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