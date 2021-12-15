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Руководство Сбербанка рассматривает возможность продажи части своей экосистемы

  /   Обновлено: 15 декабря 2021 21:06
Экономика
Руководство Сбербанка рассматривает возможность продажи части своей экосистемы
inforeactor.ru  /  Жирнова Елена

Москва, 15 декабря. Сбербанк планирует продать ряд своих бизнесов, а также вывести их на биржу, рассказал глава финансовой организации Герман Греф.

Сейчас идет разработка плана, который позволит оптимизировать весь процесс. Руководство компании не рассматривает вопрос об экспансии экосистемы за рубеж. Однако Греф подчеркнул, что некоторые из бизнесов «Сбера» оказывают услуги для различных организаций за границей.

«У нас в ближайшие два года будет фокус сосредоточен именно на этом», — цитирует его агентство «Прайм».

Источники Reuters, близкие к наблюдательному совету, ранее сообщили, что ощутимой прибыли от экосистемы «Сбера» не стоит ждать раньше 2030 года.

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сбербанк греф сбер экосистема
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