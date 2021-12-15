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Минобороны РФ: военнослужащие ЦВО применили БТР-82 на учениях в Свердловской области

  /   Обновлено: 15 декабря 2021 21:04
Армия
Минобороны РФ: военнослужащие ЦВО применили БТР-82 на учениях в Свердловской области
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Екатеринбург, 15 декабря. Мотострелковые подразделения Центрального военного округа (ЦВО) отработали стрельбу из вооружения бронетранспортеров БТР-82 в ходе маневров на полигоне под Екатеринбургом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно информации оборонного ведомства, военнослужащие ЦВО провели боевые стрельбы, успешно ликвидировав живую силу и бронетехнику условного врага. Сообщается, что наводчики-операторы БТР-82 с помощью мощных 30-миллиметровых орудий поразили мишени на дальности до двух километров, в то время как механики-водители преодолевали особенно сложные препятствия на скоростных участках полигона.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявил, что соединения и воинские части Центрального военного округа получили более 25 тысяч единиц современного стрелкового оружия за 2021.

Также сообщалось, что расчеты зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа провели учения по противовоздушной обороне в Крыму, передает RT.

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