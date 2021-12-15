Эксперт Литовкин назвал универсальность преимуществом противолодочного комплекса «Ответ»

Москва, 15 декабря. Новый противолодочный комплекс «Ответ» способен эффективно противостоять вражеским субмаринам благодаря своей универсальности и скорости реагирования на угрозы, рассказал военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Экипаж фрегата Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» 15 декабря произвел пуск ракеты из новейшего противолодочного комплекса «Ответ» по условному противнику. В Минобороны РФ сообщили, что в ходе учений цель была успешно ликвидирована.

Капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин в эфире радио Sputnik назвал универсальность главным преимуществом нового российского комплекса. По его словам, пусковые установки 3С-14 отлично подойдут как для применения крылатых ракет «Оникс» и «Калибр», так и для противолодочных ракет «Ответа», а в будущем – и для «Циркона».

«Получается универсальная противолодочная система, поскольку пусковые установки 3С-14 сегодня стоят практически на всех наших современных кораблях — от малых до фрегатов типа "Адмирал Касатонов". Это очень хорошее решение», — пояснил он.

Кроме того, «Ответ» способен атаковать вражеские цели практически вертикально вниз, поэтому у субмарин потенциального противника практически не остается шансов. Они попросту не успеют «услышать» движение торпеды и уклониться от атаки.