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Правительство Буркина-Фасо ушло в отставку на фоне усиления террористической угрозы

Весь мир
Правительство Буркина-Фасо ушло в отставку на фоне усиления террористической угрозы
Федеральное агентство новостей  / 

Уагадугу, 15 декабря. Президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе принял отставку премьер-министра Кристофа Дабире на фоне обострения в республике террористической угрозы. Об этом сообщает журнал Foreign Policy.

Подписание заявления главы правительства также означает, что вместе с ним уйдет и действующий кабмин, который до формирования нового состава продолжит выполнять возложенные на него обязанности.

«Дабире принял соответствующее решение на фоне массовых протестов, связанных с неспособностью армии противостоять радикальным исламистам», — отметили журналисты.

Атаки вооруженных группировок участились по всей западной Африке. В частности, из-за действий боевиков население Мали и Нигерии бежало в приграничные страны, в том числе в Буркина-Фасо. В настоящее время на территории республики находится более миллиона беженцев.

«Вооруженные силы Уагадугу прилагают усилия для сдерживания радикалов, но им не хватает опыта и умений, что приводит к плачевным последствиям.

Так, в ноябре более 50 сотрудников военной полиции погибли при нападении боевиков на усиленный пост в районе населенного пункта Ината на севере страны.

Тогда народ был вне себя от ярости из-за того, что силы безопасности провели две недели без продовольствия», — пишет Foreign Policy.

Правительство Буркина-Фасо ушло в отставку на фоне усиления террористической угрозы
needpix.com /

Местные аналитики утверждают, что усиление группировок является симптомом глубоких, нерешенных проблем, а именно неэффективного управления, безнаказанности правительственных чиновников, которые злоупотребляют интересами населения.

«Раздраженная нищетой и отсутствием перспектив молодежь становится легкой мишенью для вербовщиков, что и приводит к распространению радикальных идей.

Гнев жителей вызывает и присутствие военнослужащих армии Франции, которые также не могут справиться с угрозами», — сообщают в СМИ.

Ранее протестующие в Буркина-Фасо заблокировали дорогу для прохождения конвоя бывшей метрополии, который транзитом двигался из Кот-д’Ивуара в Республику Нигер.

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