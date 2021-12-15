Глава МВД Ливана поручил депортировать бахрейнских оппозиционеров из страны

Бейрут, 15 декабря. Министр внутренних дел Ливана Бассам Мавлави направил письмо в Управление общей безопасности с просьбой принять меры для депортации из республики всех членов главной бахрейнской оппозиционной партии «Аль-Вифак», у которых нет ливанского гражданства. Об этом сообщило издание L’Orient Today.

Соответствующее поручение главы МВД страны было выражено в письме службе безопасности Ливана.

Lebanon will not be a platform for “spreading hatred” against any Arab country, Interior Minister Bassam Mawlawi tells his Bahraini counterpart following upset over the opposition group al-Wifaq holding a press conference in Beirut.@waeltaleb23 reports:https://t.co/LlXHe0x2DS — L'Orient Today (@lorienttoday) December 15, 2021

«Аль-Вифак» — шиитская структура, которая имеет тесные связи с ливанским движением «Хезболла». Партия распущена властями Бахрейна. На прошлой неделе «Аль-Вифак» организовала пресс-конференцию в южном пригороде Бейрута, чтобы обнародовать свой ежегодный доклад о нарушениях прав человека в королевстве Персидского залива.

Министерство иностранных дел Бахрейна 12 декабря осудило проведение данной акции и даже направило ноту протеста ливанскому правительству и Лиге арабских государств (ЛАГ). В заявлении Манамы также содержался призыв к Бейруту запретить мероприятия, которые якобы нацелены на оскорбление королевства и несовместимы с дипломатическими нормами и братскими отношениями между двумя странами.

По данным корреспондента L'Orient, 15 декабря Бассам Мавлави позвонил министру внутренних дел Бахрейна Рашиду бин Абдалле Аль Халифе и заверил его, что не позволит Ливану стать «платформой для распространения ненависти или вражды против любой арабской страны», особенно тех, которые входят в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Lebanon interior minister orders deportation of non-Lebanese members of Bahraini opposition partyhttps://t.co/ifaqsOoG8l — Sanaa+ سناء (@Sanaakhouri) December 15, 2021

Напомним, что в настоящее время Бейрут пытается разрешить дипломатический кризис с монархиями Персидского залива, который разразился в октябре. Тогда в СМИ появились комментарии тогдашнего министра информации Ливана Джорджа Кордахи о неправомерном вмешательстве Эр-Рияда и его союзников в йеменский кризис. В ответ Саудовская Аравия и Бахрейн призвали своих подданных в кратчайшие сроки покинуть ливанскую территорию и отозвали своих послов. Кордахи приносил извинения, но изначально не хотел уходить со своего поста, однако в итоге сдался и ушел в отставку в декабре.

По мнению аналитиков, решение Бейрута выдворить бахрейнскую оппозиционную партию является очередной попыткой восстановить утраченный контакт со странами Персидского залива и убедить их в том, что Ливан остается лоялен ССАГПЗ и не представляет угрозы для арабской стабильности.