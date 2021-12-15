Политолог Рар назвал главную угрозу отношениям России и Германии

Берлин, 15 декабря. Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия готова к диалогу с Россией. Однако известный политолог Александр Рар считает, что новое правительство, в которое помимо социал-демократов также вошли представители либеральной Свободной демократической партии (СвДП) и партии «Союз-90»/«Зеленые», могут поставить под удар российско-немецкие отношения.

Эксперт отмечает, что в Германии довольно много людей, которые хотели бы поддерживать нормальные и даже партнерские отношения с Российской Федерацией. Тем не менее, по его словам, в общий коалиционный договор было внесено несколько принципиально важных пунктов, которые могут помешать Москве и Берлину вести конструктивное сотрудничество.

Рар уверен, что главной проблемой может стать стремление ФРГ максимально ориентироваться на интересы всех стран Европейского союза.

«Впредь политика Германии будет еще больше, чем при Меркель, согласована с европейскими партнерами, со всем Евросоюзом. Это плохая новость. Например, госпожа Меркель могла сама позвонить Владимиру Путину и сделать что-то такое, что хорошо для Европы. Она проводила такую самостоятельную политику, особенно, в плане германо-российских отношений. Сейчас новое правительство говорит, что каждый шаг в сторону Москвы должен согласовываться с европейскими партнерами», — заявил политолог в интервью YouTube-каналу PolitWera.

Эксперт отмечает, что в самом Евросоюзе отношение к России весьма неоднозначное. Например, страны Западной Европы заинтересованы в геополитическом взаимодействии с РФ. В то же время представители Южной Европы сотрудничают с Россией в основном лишь в торгово-экономической отрасли, а вот остальные вопросы их не особенно волнуют.

«Проблема в том, что большинство европейцев не заинтересованы в России. Например, Португалия, Испания — у них только экономические отношения с РФ, они торговые партнеры с Россией. А что касается каких-то геополитических вопросов, расширения НАТО – им просто все равно», — пояснил аналитик.

ФБА «Экономика сегодня» /

Политолог напомнил, что страны Восточной Европы, наоборот, ведут довольно агрессивную антироссийскую политику и вряд ли поддержат хоть одну инициативу по сотрудничеству с Москвой.

«Страны Восточной Европы всегда протестуют, когда поднимают вопросы, касающиеся России. Они молчат, когда обсуждают другие темы, например, Африку или Ближний Восток, или внутренние экономические кризисы в Европе. Как только поднимается российский вопрос, они все кричат, говорят, что надо отомстить России за коммунизм. У них пена у рта, когда речь идет о России. К сожалению, немецкое правительство этого не понимает», — говорит эксперт.

Александр Рар уверен, что именно стремление Германии согласовывать с другими странами ЕС стратегию в отношении России может поставить крест на российско-немецких отношениях, так как прийти к разумному консенсусу в этом вопросе европейские страны не смогут.

«Если постоянно советоваться с Польшей, Прибалтикой, Чехией, Румынией, слушать их, то можно вообще забыть про любую попытку разрядки, любую попытку восстановить партнерство, даже о нормализации отношений», — подчеркнул политолог.

Россияне в Сети ранее отреагировали на планы Евросоюза отказаться от долгосрочных контрактов с РФ на поставки газа после 2049 года.