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Дочери Заворотнюк пришлось бороться с депрессией из-за серьезной болезни матери

Шоу-бизнес
Дочери Заворотнюк пришлось бороться с депрессией из-за серьезной болезни матери
instagram.com  /  @anna_zavorotnyuk

Москва, 15 декабря. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, модель Анна Заворотнюк призналась, что у нее возникли психологические проблемы из-за тяжелой болезни матери. Девушке пришлось бороться с депрессией с помощью специалистов.

Заворотнюк-младшая опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором порассуждала о необходимости психологов. По словам модели, у нее есть опыт взаимодействия с подобными специалистами.

«Я от себя могу сказать, что в связи с болезнью мамы я на долгое время провалилась в довольно сильную депрессию. Самую настоящую, не такую, когда люди стигматизируют эту болезнь и называют ею пару дней, когда грустят», — поделилась дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня».

Девушка общалась с разными экспертами, и в итоге ей удалось отыскать своего психолога, который по-прежнему «вытаскивает ее из черной дыры». Заворотнюк-младшая призналась, что будет благодарна этому специалисту до конца своих дней.

Столкнувшаяся с депрессией модель отметила, что главный путь к выздоровлению лежит через терапию. Она пожелала сил и терпения всем, кто пытается победить эту болезнь.

Ранее Анна Заворотнюк объяснила, почему не показывает свою младшую сестру Милу. Модель считает, что подобными снимками должны делиться родители ребенка.

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Все новости / Шоу-бизнес / Дочери Заворотнюк пришлось бороться с депрессией из-за серьезной болезни матери
актриса моя прекрасная няня заворотнюк
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