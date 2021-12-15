Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 декабря 21:16
21:14
Политика
В Сети оценили отказ ряда стран ЕС заранее ввести санкции против России
21:12
Весь мир
Рабский труд и дефицит толерантности: правозащитники недовольны готовностью Катара к ЧМ-2022
21:10
Общество
Власти ЯНАО намерены сделать экологию главной темой 2022 года
21:09
Общество
Водоканал перечислил три района Петербурга с самыми грязными канализациями
21:09
Весь мир
Офицера ВМС США уволили за отказ вакцинироваться от COVID-19
21:09
Весь мир
Правительство Буркина-Фасо ушло в отставку на фоне усиления террористической угрозы
21:08
Политика
Украинская учительница откровенно высказалась о языковых требованиях
21:06
Армия
Танкисты и мотострелки ЮВО провели учебные стрельбы в Волгоградской области
21:06
Экономика
Руководство Сбербанка рассматривает возможность продажи части своей экосистемы
21:04
Армия
Минобороны РФ: военнослужащие ЦВО применили БТР-82 на учениях в Свердловской области
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Народная милиция ЛНР: украинские силовики глушат беспилотники ОБСЕ у города Попасная

Армия
Народная милиция ЛНР: украинские силовики глушат беспилотники ОБСЕ у города Попасная
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Луганск, 15 декабря. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствуют работе беспилотников миссии ОБСЕ в Донбассе. Об этом сообщил представитель военного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

Согласно информации Народной милиции ЛНР, подразделения ВСУ глушат беспилотные летательные аппараты ОБСЕ близ города Попасная.

«В районе населенного пункта Попасная мобильная группа 20-го батальона РЭБ (ВС Украины — Прим. ред.) с помощью станции "Буковель-АД" осуществляла подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ», — заявил Филипоненко.

Он добавил, что таким образом ВСУ пытаются не допустить обнаружения запрещенной Минскими соглашениями военной техники, размещенной в этих районах.

Ранее военкор газеты «Комсомольская правда» Дмитрий Стешин рассказал о том, что масштабная наступательная операция Вооруженных сил Украины в Донбассе может обернуться ужасающими потерями среди мирного населения.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Народная милиция ЛНР: украинские силовики глушат беспилотники ОБСЕ у города Попасная
ЛНР всу народная милиция обсе филипоненко
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать