Луганск, 15 декабря. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствуют работе беспилотников миссии ОБСЕ в Донбассе. Об этом сообщил представитель военного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

Согласно информации Народной милиции ЛНР, подразделения ВСУ глушат беспилотные летательные аппараты ОБСЕ близ города Попасная.

«В районе населенного пункта Попасная мобильная группа 20-го батальона РЭБ (ВС Украины — Прим. ред.) с помощью станции "Буковель-АД" осуществляла подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ», — заявил Филипоненко.

Он добавил, что таким образом ВСУ пытаются не допустить обнаружения запрещенной Минскими соглашениями военной техники, размещенной в этих районах.

Ранее военкор газеты «Комсомольская правда» Дмитрий Стешин рассказал о том, что масштабная наступательная операция Вооруженных сил Украины в Донбассе может обернуться ужасающими потерями среди мирного населения.