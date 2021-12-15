В Крыму строят новый водовод взамен Северо-Крымского канала

Крым, 15 декабря. В Крыму в самом разгаре ведется строительство дублера Северо-Крымского канала (СКК). Новый водовод будет идти параллельно СКК. Он должен обеспечить водой Судак, Феодосию, Керчь, Ленино, Щелкино и некоторые другие населенные пункты полуострова.

Добываемая из скважин артезианская вода на данный момент за неимением других вариантов попадает сразу в Северо-Крымский канал. Новый водовод поможет свести потери ценного ресурса от испарений и фильтрации практически к нулю и сделает доставку воды в города и села полуострова более удобной и эффективной.

Крымский блогер Игорь Корсаков рассказал о том, на какой стадии на данный момент находится строительство водопровода. Свой видеообзор крымчанин начал в районе поселка Владиславовка, рядом с которым уже проложена часть водовода со стороны Джанкоя.

«В принципе, тут почти все готово, трубы проложены. Теперь они должны зайти на насосную станцию-2 (НС-2). Весь тракт водоподачи будет состоять всего из пяти станций, при этом НС-2 — самая мощная из них», — говорит Корсаков в ролике на своем YouTube-канале.

Как рассказал Корсаков, трубы здесь уже уложены, но траншеи с ними пока еще полностью не закопали, а лишь присыпали землей в некоторых местах.

«Видимо, скоро будут проводить опрессовку, так как эта часть в принципе уже практически готова», — отмечает автор видео.

Блогер пояснил, что именно от НС-2 будет идти разделение потоков трубопровода. Вода сюда поступает с трех водозаборов: Просторненского, Нежинского и Новогригорьевского. В общей сумме они будут давать от 195 до 210 кубических метров воды в сутки. Часть воды пойдет в Феодосию и Судак, а часть — в Ленино, Щелкино и Керчь.

Prt Scr youtube.com / Igor Korsakov

От Насосной станции-2 до Феодосии уже проложена пластиковая труба длиной около 10 километров. При этом готовность данного участка водовода составляет примерно 95-96%. В то же время в сторону Керчи с насосной станции прокладывают две нитки водовода из чугунных труб диаметром 800 миллиметров с внутренней цементацией.

«В Феодосию идут пластиковые трубы, потому что расстояние всего 10 километров, и давление не такое сильное. До Керчи же расстояние около 90 километров, и давление должно быть больше, поэтому нужны чугунные», — объяснил крымчанин.

Планируется, что водовод будет полностью запущен в работу до конца 2023 года. Однако власти Крыма рассчитывают ввести в эксплуатацию ведущий в сторону Феодосии и Судака участок досрочно — до конца 2022 года.

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