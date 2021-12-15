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Конголезская румба включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Весь мир
Конголезская румба включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
wikipedia.org  /  MONUSCO/Myriam Asmani / CC BY-SA 2.0

Киншаса, 15 декабря. ЮНЕСКО внесло конголезскую румбу в список нематериального культурного наследия человечества.

ДРК и Республика Конго ранее подали совместную заявку на получение соответствующего статуса.

«Румба является одним из самых влиятельных жанров танцевальной музыки Африки, а включение ее в список нематериального наследия человечества поможет поддерживать культурное разнообразие в условиях растущей глобализации», — отметили в ЮНЕСКО.

Специалисты организации также добавили, что ее используют и во время всевозможных праздников, траура, в частных, общественных и религиозных местах. Несмотря на то, что она появилась на Черном континенте, многие жители Земли чаще всего ассоциируют ее с Латинской Америкой.

«Румба является частью самобытности конголезцев, потомков африканцев и всех нас на протяжении веков. Мы хотим, чтобы она была признана нашей. Это неповторимость культуры», — заявляла ранее глава Минкульта ДРК Кэтрин Катунгу Фураха.

Музыку исполняют как профессиональные, так и любительские оркестры, хоры. Многие женщины Африки внесли огромный вклад в развитие религиозных и романтических стилей.

Традиции конголезской румбы передается молодым поколениям через клубы, общественные организации и даже официальные учебные заведения.

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