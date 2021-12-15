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Разведывательные подразделения ЦВО получили на вооружение новые радиостанции «Арахис-2»

Армия
Разведывательные подразделения ЦВО получили на вооружение новые радиостанции «Арахис-2»
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Самара, 15 декабря. Усовершенствованные радиостанции «Арахис-2» нового поколения поступили на вооружение разведывательных подразделений Центрального военного округа (ЦВО). Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

В сообщении пресс-службы округа отмечается, что разведывательные подразделения ЦВО апробируют новое средство связи для горной местности.

«Это глубокая модернизация радиостанций, применяемых в разведке, из семейства "Арахис". По показателям и возможностям существенно отличаются от предыдущих образцов. Увеличена дальность связи и помехоустойчивость, защищенность радиосети, возможность работы с авиацией», — подчеркнули в пресс-службе ЦВО.

Ранее сообщалось, что за неделю станции радиолокационного наблюдения обнаружили 42 летательных аппарата иностранных государств, которые вели воздушную разведку вдоль границ России.

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цво разведчики арахис-2
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