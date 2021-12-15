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Лидеры Украины, Франции и ФРГ подтвердили необходимость работы в «нормандском формате»

Политика
Лидеры Украины, Франции и ФРГ подтвердили необходимость работы в «нормандском формате»
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Киев, 15 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном и новым канцлером Германии Олафом Шольцем реализацию Минских соглашений, сообщает киевский офис главы государства.

Лидеры трех стран встретились на саммите «Восточное партнерство» в Брюсселе. Зеленский, Макрон и Шольц договорились продолжить активную работу в «нормандском формате».

«Стороны согласились с необходимостью продолжить активную работу в "нормандском формате" и обеспечить исполнение решений, принятых четырьмя сторонами на саммите в Париже 9 декабря 2019 года», — уточняется в сообщении Офиса президента Украины.

Зеленский обратил внимание, что речь идет о соблюдении режима прекращения огня в Донбассе, обмене пленными и открытии двух пунктов пропуска на линии соприкосновения.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин сравнил конфликт на территории ЛДНР с геноцидом. Об этом российский лидер заявил в ходе обращения к журналисту Кириллу Вышинскому.

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Все новости / Политика / Лидеры Украины, Франции и ФРГ подтвердили необходимость работы в «нормандском формате»
зеленский макрон шольц
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