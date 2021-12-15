Читатели «Дневника» призвали НАТО отказаться от размещения ядерных ракет США в Европе

София, 15 декабря. Размещение американских ядерных ракет в Европе приведет к ухудшению отношений между Россией и Западом. К такому выводу пришли читатели болгарской газеты «Дневник».

На страницах издания было опубликовано заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что Москва будет вынуждена развернуть ядерные ракеты средней дальности в Европе, если НАТО согласится на размещение подобного оружия на территории Евросоюза.

Публикация вызвала бурную дискуссию среди читателей, которые выразили уверенность, что Вашингтон готовит из европейцев пушечное мясо против России.

«Американцы будут биться с русскими до последнего европейца», — написал Hristov.

Кроме того, жители Болгарии отметили, что не намерены ставить свою страну под удар, так как относятся с недоверием к НАТО.

«Правильно. Даже мы НАТО не доверяем, а уж русские», — прокомментировал Без Сертификат.

Ранее израильский политолог Яков Кедми заявил, что размещение в Европе американских ракет, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, вынудит Россию предпринимать жесткие ответные меры. Он также добавил, что у Вашингтона нет четкого военного плана в отношении Москвы. Белый дом полагается на старую тактику, которая предполагает экономическое давление.