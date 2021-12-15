Военнослужащие ЮВО провели учения в Крыму с участием боевых расчетов ЗРК С-400

Симферополь, 15 декабря. Учения по охране воздушного пространства с применением зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» состоялись в Крыму. Об этом заявили в пресс-службе Южного военного округа.

Как отмечается в сообщении, в тактико-специальных маневрах принимали участие не только боевые расчеты С-400.

«В роли противника выступали фронтовые бомбардировщики Су-24М смешанного авиационного объединения ВВС и ПВО ЮВО», — указали в пресс-службе.

По имеющейся информации, комплексы ПВО провели свертывание пусковых и радиолокационных установок, совершили марш в новый позиционный район, где собрали данные о воздушной обстановке.

Ранее боевые расчеты С-400 и ЗРПК «Панцирь» Черноморского флота РФ провели в Крыму учения по уничтожению крылатых ракет условного противника. При этом RT в своем материале отмечал, что в настоящее время на полуострове создана система противовоздушной обороны, способная отразить удары со всех направлений.