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Посольство России выразило Германии решительный протест после высылки дипломатов

Политика
Посольство России выразило Германии решительный протест после высылки дипломатов
wikipedia.org  /  A.Savin / CC BY-SA 3.0

Берлин, 15 декабря. Дипломатическое представительство России в Берлине выразило решительный протест Германии из-за высылки дипломатов из страны.

Высылка дипломатов связана с делом об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. В посольстве решение немецких властей назвали недружественным шагом.

«Со своей стороны, заявили решительный протест, подчеркнув, что подобные немотивированные действия представляют собой очевидный недружественный шаг и не будут оставлены без соответствующей реакции, которая последует в ближайшее время», — говорится в сообщении структуры для журналистов.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о намерении объявить сотрудников диппредставительства России персонами нон грата. Министр отметила, что диалог Москвы и Берлина может осложниться.

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Все новости / Политика / Посольство России выразило Германии решительный протест после высылки дипломатов
россия германия дипломаты
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