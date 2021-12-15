Посольство России выразило Германии решительный протест после высылки дипломатов

Берлин, 15 декабря. Дипломатическое представительство России в Берлине выразило решительный протест Германии из-за высылки дипломатов из страны.

Высылка дипломатов связана с делом об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. В посольстве решение немецких властей назвали недружественным шагом.

«Со своей стороны, заявили решительный протест, подчеркнув, что подобные немотивированные действия представляют собой очевидный недружественный шаг и не будут оставлены без соответствующей реакции, которая последует в ближайшее время», — говорится в сообщении структуры для журналистов.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о намерении объявить сотрудников диппредставительства России персонами нон грата. Министр отметила, что диалог Москвы и Берлина может осложниться.