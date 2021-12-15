Дипломат Петров: Эстония должна стать инициатором ратификации пограничного договора с РФ

Таллин, 15 декабря. Инициатором ратификации пограничного договора с РФ должна стать Эстония. Такое мнение выразил покидающий пост российского посла в Таллине Александр Петров.

Дипломат напомнил, что именно эстонская сторона несет ответственность за срыв этого процесса в прошлом. По этой причине Москва ожидает, что Таллин станет инициатором процесса ратификации пограничного договора.

«Мы хотели бы избежать повторения ситуации, которая сделала невозможной ратификацию», — сказал дипломат.

Петров добавил, что обращался в эстонский парламент, чтобы узнать о готовности приступить к процессу. Однако ответ он не получил.

Ранее стало известно, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового посла в Эстонии. Соответствующий пост занял дипломат Владимир Липаев.