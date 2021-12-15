Блинкен досрочно завершил азиатское турне из-за коронавируса у журналиста его пула

Вашингтон, 15 декабря. Американский госсекретарь Энтони Блинкен досрочно завершил свое азиатское турне и не посетил Таиланд из-за обнаружения коронавируса у одного из журналистов его пула, сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, глава Госдепа уже обсудил сложившуюся ситуацию с министром иностранных дел Таиланда Доном Праматвинаем. Американский дипломат пригласил своего коллегу посетить Вашингтон в ближайшее время.

«Госсекретарь выразил глубокое сожаление министру иностранных дел в связи с тем, что он не сможет посетить Бангкок на этой неделе. Он пояснил, что в целях снижения риска распространения COVID-19 и уделения первоочередного внимания здоровью и безопасности путешествующей американской стороны, а также тех, с кем они в противном случае могли бы контактировать, госсекретарь возвращается в Вашингтон из предосторожности», — отметила представитель администрации США.

Энтони Блинкен ранее предложил странам Юго-Восточной Азии дружить против Китая. Турне госсекретаря было посвящено укреплению сотрудничества между США и государствами региона, основной целью которого является сдерживание КНР.