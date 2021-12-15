Певица Гагарина увозит детей из Москвы

Москва, 15 декабря. Музыкальная исполнительница Полина Гагарина после развода с фотографом Дмитрием Исхаковым решила уехать вместе с детьми из Москвы и поселиться в загородном доме недалеко от Истры.

Звезда эстрады заявила о смене места жительства в эфире «Авторадио». Она будет жить в закрытом коттеджном поселке «Риверсайд», который находится на 29 км по Новорижскому шоссе.

«16 декабря — день икс, когда мы переезжаем в новый дом», — поделилась довольная Гагарина.

Особняк артистки строился целых три года. За это время Гагарина начала разбираться в строительстве. Теперь она знает, как выбрать плинтус или карниз.

До этого исполнительница хита «Спектакль окончен» в программе «На дачу!» хвасталась обустройством дома. Гагарина хотела выращивать клубнику на придомовом участке и наслаждаться природой, пишут «Дни.ру».

Ранее журналисты выяснили, какое имущество предстоит поделить Григорию Лепсу с женой Анной Шаплыковой при разводе. Оказалось, что заслуженный артист владеет недвижимостью стоимостью более 1 млрд рублей.