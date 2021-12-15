Певец Стас Пьеха оказывает финансовую помощь отцу, который оставил его в детстве

Москва, 15 декабря. Знаменитый певец Стас Пьеха рассказал об отношениях со своим отцом — джазовым музыкантом Пятрасом Герулисом. Артист признался, что не общается с мужчиной и лишь помогает ему деньгами.

Родители внука Эдиты Пьехи разошлись, когда ему еще не было и года. Отец певца живет в Вильнюсе и крайне редко бывает в России. Сам исполнитель тоже не навещает Герулиса, оставившего его в детстве.

«Я — не моя семья. Да, из той же клумбы, но кровное родство и родство душ — разные вещи», — пояснил Пьеха в эфире YouTube-шоу «вМесте».

По словам певца, он вообще не виделся с отцом до 13 лет. Мать исполнителя Илона Броневицкая предпочла исключить джазового музыканта из жизни сына.

Артист впервые пообщался с Герулисом в Вильнюсе в подростковом возрасте, но потом еще долго с ним не виделся. Как считает Пьеха, совершенно необязательно считать родителями людей, передавших гены.

«Я его финансово поддерживаю — этого достаточно. Ему это нужно. С моей стороны — это максимум», — подытожил певец.

Ранее Стас Пьеха рассказал, как проводит время его знаменитая бабушка. По словам артиста, она практически всегда находится в четырех стенах и предпочитает не покидать родной дом. Единственное, что может воодушевить эстрадную исполнительницу, — это концерты.