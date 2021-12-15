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Лондон примет матч континентальных чемпионов летом 2022 года

Спорт
Лондон примет матч континентальных чемпионов летом 2022 года
afa.org.ar  /  Asociación del Fútbol Argentino

Лондон, 15 декабря. Матч континентальных чемпионов, в котором сборная Италии сыграет с Аргентиной, состоится в столице Англии.

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила на официальном сайте, что встреча Италия — Аргентина пройдет в Лондоне. Матч состоится 1 июня 2022 года. На этой неделе руководство УЕФА заключило с Южноамериканской конфедерацией футбола (КОНМЕБОЛ) обновленный меморандум о сотрудничестве, который будет действовать до июня 2028 года. В соответствии с документами, матч победителей континентальных первенств получил название «Финалиссима».

Ранее ФИФА представила список претендентов на попадание в символическую сборную 2021 года. В него вошли 23 игрока, в том числе Лионель Месси и Криштиану Роналду.

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футбол аргентина италия спорт
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