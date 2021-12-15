Офицера ВМС США уволили за отказ вакцинироваться от COVID-19

Вашингтон, 15 декабря. Старший офицер ВМС США был уволен после отказа от вакцинации против COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба военно-морского флота.

Сообщается, что коммандер Люциан Кинс был освобожден от своих обязанностей заместителя командира эсминца ВМС США «Уинстон Черчилль». Приказ об этом подписал командир 14-й надводной эскадры ВМС Кен Андерсон. Официальные лица заявили, что Кинс стал первым морским офицером, уволенным в результате отказа от вакцинации.

Lucian Kins, Navy commander, fired over vaccine refusal https://t.co/POAaLbpbJA — #MAGAPAC (@MAGAPACORG) December 15, 2021

Представитель военно-морского флота лейтенант Джейсон Фишер отказался назвать точную причину, по которой Кинс был отстранен от должности, сославшись на соображения конфиденциальности. Фишер, который является представителем надводных сил Атлантического флота, сказал, что причиной увольнения стало то, что командование соединения потеряло уверенность в способности Кинса выполнять свои обязанности после того, как он не выполнил приказ о вакцинации.

Источники на флоте на условиях анонимности сообщили, что Кинс запросил освобождение от вакцинации по религиозным соображениям, однако получил отказ. Сообщается, что освобожденный от должности офицер обжалует отказ и свое увольнение.

NAVY: Commander Lucian Kins Fired After Refusing to Get COVID Vaccine pic.twitter.com/kcTlVNGE9M — SEGAMI (@segamihcfund) December 13, 2021

Согласно приказу Пентагона, вакцинация от COVID-19 является обязательной для всех американских военнослужащих, которые должны были до конца ноября сделать прививки или получить освобождение от вакцинации. Тысячи военнослужащих подали прошение об освобождении от вакцинации по религиозным соображениям, но до сих пор ни одна из военных служб не одобрила их.

Сообщается, что число жертв пандемии COVID-19 в США превысило 800 тыс. человек. Несмотря на проводимую в стране кампанию по вакцинации, Соединенные Штаты остаются мировым лидером по количеству смертей от коронавируса.