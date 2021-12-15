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Ксения Собчак разоблачила курсы Регины Тодоренко

Общество
Ксения Собчак разоблачила курсы Регины Тодоренко
Prt Scr youtube.com  /  Осторожно: Собчак

Москва, 15 декабря. Известная российская телеведущая Ксения Собчак раскритиковала «инфоцыган», продающих свои курсы «развития». В их число звезда включила коллегу Регину Тодоренко.

Собчак призналась, что устала от «бесконечных сториз» блогеров, предлагающих «последние два места» на курсы. По ее мнению, инфлюенсеры просты пытаются манипулировать подписчиками и «нагреть» их. При этом телеведущая сделала оговорку в пользу «твердых экспертов» типа Илона Маска.

«Но у Маска нет инфопродукта. Зато есть у Регины Тодоренко, которая учит мечтать. У Надин Серовски, которая обещает прокачать женственность, а заодно и заработать пару сотен тысяч», — добавила Собчак.

Ксения Собчак разоблачила курсы Регины Тодоренко
Prt Scr instagram.com / @xenia_sobchak

Публикация за несколько часов набрала почти 60 тысяч лайков, под ней появилось множество комментариев. Пользователи поддержали Собчак.

«Сейчас в Инстаграме» читать стало некого — одни коучи, менторы, тренеры всех мастей. Все эти курсы и марафоны — сплошной развод»;

«Молодец. Первая оседлала эту тему. Начни с Блиновской и со своей подружки Бородиной», — отреагировали фолловеры.

Ранее пользователи высмеяли Собчак за странный образ. Светская львица появилась на публике в черной шапочке из ажурного гипюра.

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Все новости / Общество / Ксения Собчак разоблачила курсы Регины Тодоренко
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