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Иран разрешил МАГАТЭ заменить поврежденные камеры видеонаблюдения на ядерном объекте в Натанзе

Весь мир
Иран разрешил МАГАТЭ заменить поврежденные камеры видеонаблюдения на ядерном объекте в Натанзе
ТАСС  /  imago images/Xinhua

Тегеран, 15 декабря. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил о заключении сделки между Исламской Республикой и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) о замене камер на заводе по производству центрифуг в районе города Натанз.

По соглашению между МАГАТЭ и Тегераном на этом объекте будут установлены новые системы видеонаблюдения, которые перед этим исследуют иранские эксперты. При этом данные по-прежнему останутся в распоряжении Организации по атомной энергии Исламской Республики, так как в начале года власти Ирана отказались передавать записи с ядерных объектов до тех пор, пока со страны не будут сняты санкции Запада.

Ранее в этом году средства мониторинга на заводе в Натанзе были повреждены в результате диверсии, ответственность за которую возложили на Израиль. Глава иранского МИД заявил, что новое соглашение с МАГАТЭ может развеять опасения, возникшие вокруг ядерной программы государства, и благотворно скажется на дальнейшем развитии сотрудничества с организацией.

Как отметил Абдоллахиян, в настоящее время агентство пытается оказать воздействие на стороны переговоров в Вене для возрождения Совместного всеобъемлющего плана действий. Коснувшись последних событий вокруг ядерной сделки, он отверг все обвинения в адрес Ирана о том, что предложенные его переговорной группой инициативы выходят за рамки СВПД.

Глава МИД республики подчеркнул, что эти документы не содержат ничего противоречащего ранее достигнутым договоренностям. По его словам, Иран настаивает на полном снятии всех санкций, введенных после выхода США из сделки, а в обмен предоставит требуемые гарантии о мирной направленности своей ядерной программы.

При этом Тегеран, по словам его официальных лиц, отказывается принимать какие-либо новые условия. Это означает, что переговоры не должны касаться разработок в области космических и баллистических ракет, которые Исламская Республика считает своим неотъемлемым правом, призванным обеспечить ее национальную безопасность.

Страны Запада не согласны с такой позицией. Вдобавок, протесты со стороны США и европейских государств вызвало требование Ирана о соблюдении положений сделки всеми последующими администрациями в Вашингтоне, что при политической системе Соединенных Штатов гарантировать никто не в состоянии. Также участники переговоров считают необходимым пересмотреть некоторые из ранее достигнутых в Вене договоренностей, поскольку с августа, когда завершился предыдущий раунд переговоров, Тегеран далеко шагнул в области производства центрифуг и высокообогащенного урана.

 

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иран магатэ натанз
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