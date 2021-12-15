Бен Аффлек признался, что начал пить из-за трудностей в браке с Дженнифер Гарнер

Лос-Анджелес, 15 декабря. Актер, режиссер и продюсер Бен Аффлек поделился подробностями о своей алкогольной зависимости. Кинодеятель признался, что трудности в браке с актрисой Дженнифер Гарнер подтолкнули его к пагубной привычке.

По словам Аффлека, во время семейной жизни с бывшей женой он чувствовал себя «в ловушке». Актер считает, что не смог бы справиться с зависимостью от спиртного в браке с Гарнер. Режиссер предположил в эфире «Шоу Говарда Стерна», что «все еще пил бы», если бы не развелся с актрисой.

«Я начал пить отчасти потому, что оказался в ловушке... Я думал — не могу уйти из-за своих детей, но я недоволен, что мне делать? Я выпил бутылку виски и заснул на кушетке, что не стало решением проблемы», — поделился продюсер.

Как отметил Аффлек, они с Гарнер пытались работать над своими отношениями ради троих детей. Однако затем паре стало понятно, что они не могут показать хороший пример дочерям и сыну. При этом актер утверждает, что все равно относится к экс-супруге с любовью и уважением, просто их брак не удался, пишет «Газета.Ru».

Режиссер развелся с актрисой в 2018 году. После расставания с Гарнер у Аффлека был роман с кубинской актрисой Аной де Армас, который завершился в начале этого года. Затем актер воссоединился со своей бывшей возлюбленной — певицей Дженнифер Лопес. Недавно Джей Ло предстала перед папарацци в объятиях режиссера.