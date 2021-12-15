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Аналитики: Ожидание повышения процентной ставки ЦБ РФ поддерживает рубль

  /   Обновлено: 15 декабря 2021 21:33
Экономика
Аналитики: Ожидание повышения процентной ставки ЦБ РФ поддерживает рубль
Федеральное агентство новостей  / 

Ожидание повышения процентной ставки ЦБ РФ сразу на 100 базисных пунктов поддерживает рубль, считают аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

По словам экспертов, из-за нового штамма коронавируса «Омикрон» в будущем году ожидается профицит на рынке нефти.

Рост объема промышленного производства в Китае превысил прогнозы

Аналитики отмечают, что вчерашний день завершился понижением цены нефти, которая составила порядка 73 долларов за баррель. Негативное влияние оказал ежемесячный отчет Международного энергетического агентства. В документе указано, что в будущем году ожидается профицит на рынке нефти. Это связано с тем, что из-за нового штамма коронавируса «Омикрон» снизится спрос. Вместе с этим увеличится добыча нефти, в частности в США. В связи с этим прогнозы роста спроса на текущий и следующий год понижены на 100 тысяч баррелей в сутки. Это отличается от оценок ОПЕК, в чьем отчете в начале недели прогнозировалось увеличение спроса в первом квартале следующего года на 1,1 млн баррелей в сутки.

«Помимо этого, сегодня мы получили данные за ноябрь по розничным продажам в экономике Китая. Они подросли на 3,9% в годовом выражении, что оказалось ниже прогноза в 4,6%. Однако есть хорошие показатели по росту объема промышленного производства. Они составили 3,8%, хотя прогноз был всего 3,6%», — говорят эксперты.

Аналитики: Ожидание повышения процентной ставки ЦБ РФ поддерживает рубль
ФБА «Экономика сегодня» /

Ожидание повышения процентной ставки ЦБ РФ поддерживает рубль

Отечественная валюта продолжает торговаться на уровне порядка 73,5 рубля за доллар. Последние две недели прошли без значительных изменений. Участники рынка ожидают заседание центральных банков. В фокусе внимания сначала будет ФРС США, затем заседание ЦБ России в пятницу. Ожидается, что ЦБ повысит процентную ставку сразу на 100 базисных пунктов. Это поддерживает рубль. Самым важным фактором остается геополитическая напряженность вокруг Украины. Запад грозится России масштабными санкциями в случае «вторжения» на территорию этой страны. В свою очередь РФ говорит, что необходимо обсудить расширение НАТО на восток, нужны юридические гарантии того, что Альянс не будет продвигаться к нашим границам.

«Сегодня стало известно о том, что крупные европейские страны пока выступают против введения санкций в отношении России и выступают за переговоры между блоком НАТО и Россией по поводу безопасности границ нашей страны», — подытожили эксперты.

Они также добавили, что нерезиденты продолжают вывод средств из российской экономики. Их доля в облигациях федерального займа сократилась ниже отметки 20%.

Ранее сообщалось, что штамм коронавируса «Омикрон» грозит мировой экономике новым кризисом. По мнению аналитиков, любая новая волна пандемии может оказаться намного хуже предыдущей.

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нефть рубль баррель омикрон
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