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Журналисты NYT указали на важность проведения переговоров Путина и Си Цзиньпина

Политика
Журналисты NYT указали на важность проведения переговоров Путина и Си Цзиньпина
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Нью-Йорк, 15 декабря. Россия и Китай демонстрируют солидарность на фоне давления со стороны Запада и обострения отношений с США. Такую позицию обозначили журналисты The New York Times.

Редакция NYT дала оценку переговорам президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. По словам журналистов, этот саммит прошел в очень важный для обеих стран момент.

«Китай и Россия, некогда соперники, сформировали при Си и Путине прочное как никогда экономическое, военное и геополитическое партнерство, которое по мере нарастания конфронтации обеих стран с США все больше напоминает блок против американского влияния», — уточняется в материале газеты.

Саммит Путина и Си Цзиньпина прошел 15 декабря в режиме видеоконференции. Президент России сообщил китайскому коллеге об итогах переговоров с лидером США Джо Байном 7 декабря.

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Си Цзиньпин путин россия сша китай
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