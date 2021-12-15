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Телеведущий Мясников назвал лекарство от импотенции причиной заложенности носа

Общество
Телеведущий Мясников назвал лекарство от импотенции причиной заложенности носа
instagram.com  /  @alexander_myasnikov1

Москва, 15 декабря. Заложенность возникает по разным причинам, одной из которых могут быть таблетки от эректильной дисфункции, сообщил врач и телеведуший Александр Мясников.

Вызвать насморк могут вирусы, аллергия или беременность. Заложенность носа может стать изменением гормонального фона, пояснил доктор в эфире телеканала «Россия-1».

Проблемы с заложенностью носа могут возникнуть на фоне употребления каких-либо лекарственных препаратов. Это могут быть антидепрессанты, обезболивающие или гормональные средства.

«Сейчас стало модно и доступно принимать препараты для лечения эректильной дисфункции мужчин. "Голубые таблетки" — классическая причина заложенности носа», — объяснил Мясников.

Не стоит злоупотреблять назальными каплями, чтобы справиться с насморком. Врач предупредил, что это может привести к еще большим осложнениям, которое потребует хирургического вмешательства.

Частое использование спрея от насморка чревато развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Люди становятся зависимыми от средства против насморка. С подобным явлением сталкиваются люди с самых разных уголков земного шара.

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лекарства мясников заложенность носа
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