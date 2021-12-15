Социолог Копатько: «Русских на Украине добьют законом о запрете гражданства»

Социолог, политический эксперт Евгений Копатько сожалеет, что РФ больше не принимает действенных мер поддержки русскоязычного населения на Украине. Политика запугивания и репрессий, которую проводят киевские власти, по его словам, приносит свои плоды: количество лояльных к России граждан Украины стремительно сокращается.

Комментируя законопроект президента Владимира Зеленского о множественном гражданстве, который запрещает получать гражданство Украины в качестве второго, если первое — российское, Евгений Копатько заявил, что это всего один из эпизодов дерусификации.

«На Украине уже давно происходят глубокие ментальные изменения, связанные с «перепрошивкой» населения всей страны. И вопрос паспортов является одним из инструментов давления на население, которое имеет российские паспорта», — пояснил социолог.

По словам эксперта, в стране идет зачистка всего русского, зачистка тех людей, которые потенциально могут быть не лояльны к националистической Украине. Евгений Копатько не исключает, что закон будет принят, даже если он затронет интересы депутатов Верховной рады, большинство которых имеют двойное гражданство.

«Украинское руководство же не ставит задачу выявления граждан других стран. Вопрос касается именно российских паспортов, поскольку известно, что более полумиллиона граждан ДНР и ЛНР имеют их», — рассказал политолог.

Федеральное агентство новостей /

«На востоке Украины идет геноцид русских, их физически вытесняют и уничтожают каждый день», — напомнил социолог.

Евгений Копатько с грустью отметил, что действия правящей верхушки Украины по дерусификации страны приносят свои плоды.

В остальных областях, по его словам, население запугано. События в Одессе и война в Донбассе заставляют русскоязычных граждан Украины скрывать свои взгляды и убеждения, внутренне перестраиваться. Агрессивная антироссийская пропаганда, формирование образа врага приводит к тому, что все больше местных жителей поддерживают идею вступления в НАТО.

По словам социолога, вопрос двойного гражданства чреват для Украины и ухудшением отношений с западными соседями, прежде всего с Польшей, Венгрией и Румынией. Беспокойство эксперта вызывает тихая колонизация страны Польшей.

«Поляки самые разумные в плане колонизации западных частей Украины. Польское влияние распространяется через экономические связи, через католическую церковь, через политиков, многие из которых очень лояльны к польским властям. Поляки очень серьезно, в отличие от России, занимаются украинцами», — отметил эксперт.

Активно работают с населением Закарпатья Венгрия и Румыния, последняя выдала 80 тысяч румынских паспортов жителям Черновицкой области.