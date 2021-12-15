Политолог Рар: заявления главы МИД Германии Бербок не остановят «Северный поток — 2»

Берлин, 15 декабря. Глава МИД Германии Аналена Бербок не сможет противостоять запуску газопровода «Северный поток — 2». К такому выводу пришел известный немецкий политолог Александр Рар.

Бербок, которая представляет интересы партии «Зеленые», заявила, что трубопровод якобы не соответствует нормам европейского законодательства. Плюс ко всему судьба «СП-2» тесно связана с ситуацией вокруг Украины, считает министр.

Александр Рар напомнил, что Германия по-прежнему является членом Европейского союза. Отсюда и идет обеспокоенность немецких политиков из-за обстановки на Украине. Однако в вопросе запуска «СП-2» Берлин выступает за национальные интересы.

«Новое Правительство Германии будет обращать внимание на интересы Украины, но "Северный поток — 2" все равно не остановить. Заявление госпожи Бербок — мнение "зеленых". Они действительно не хотят реализации "СП-2", но в Германии есть много сил, поддерживающих проект. Не вижу никаких серьезных преград для этого», — сообщил политолог в интервью «Народным Новостям».

Prt Scr youtube.com / Первый канал

Эксперт подчеркнул, что «Северный поток — 2» будет соответствовать всем необходимым требованиям ЕС, а запуск газопровода состоится в 2022 году.

Депутат бундестага Фридрих Мерц ранее назвал бессмысленными санкции против «Северного потока — 2». По словам политика, если Запад или США ходят повлиять каким-либо образом на Россию, то им нужно выбрать другой «объект давления».