Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 декабря 21:14
21:12
Весь мир
Рабский труд и дефицит толерантности: правозащитники недовольны готовностью Катара к ЧМ-2022
21:10
Общество
Власти ЯНАО намерены сделать экологию главной темой 2022 года
21:09
Общество
Водоканал перечислил три района Петербурга с самыми грязными канализациями
21:09
Весь мир
Офицера ВМС США уволили за отказ вакцинироваться от COVID-19
21:09
Весь мир
Правительство Буркина-Фасо ушло в отставку на фоне усиления террористической угрозы
21:08
Политика
Украинская учительница откровенно высказалась о языковых требованиях
21:06
Армия
Танкисты и мотострелки ЮВО провели учебные стрельбы в Волгоградской области
21:06
Экономика
Руководство Сбербанка рассматривает возможность продажи части своей экосистемы
21:04
Армия
Минобороны РФ: военнослужащие ЦВО применили БТР-82 на учениях в Свердловской области
21:04
Происшествия
В Краснодаре арестовали последнего обвиняемого в групповом убийстве 18-летней давности
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Политолог Рар: заявления главы МИД Германии Бербок не остановят «Северный поток — 2»

  /   Обновлено: 15 декабря 2021 20:15
Политика
Политолог Рар: заявления главы МИД Германии Бербок не остановят «Северный поток — 2»
Федеральное агентство новостей

Берлин, 15 декабря. Глава МИД Германии Аналена Бербок не сможет противостоять запуску газопровода «Северный поток — 2». К такому выводу пришел известный немецкий политолог Александр Рар.

Бербок, которая представляет интересы партии «Зеленые», заявила, что трубопровод якобы не соответствует нормам европейского законодательства. Плюс ко всему судьба «СП-2» тесно связана с ситуацией вокруг Украины, считает министр.

Александр Рар напомнил, что Германия по-прежнему является членом Европейского союза. Отсюда и идет обеспокоенность немецких политиков из-за обстановки на Украине. Однако в вопросе запуска «СП-2» Берлин выступает за национальные интересы.

«Новое Правительство Германии будет обращать внимание на интересы Украины, но "Северный поток — 2" все равно не остановить. Заявление госпожи Бербок — мнение "зеленых". Они действительно не хотят реализации "СП-2", но в Германии есть много сил, поддерживающих проект. Не вижу никаких серьезных преград для этого», — сообщил политолог в интервью «Народным Новостям».

Политолог Рар: заявления главы МИД Германии Бербок не остановят «Северный поток — 2»
Prt Scr youtube.com / Первый канал

Эксперт подчеркнул, что «Северный поток — 2» будет соответствовать всем необходимым требованиям ЕС, а запуск газопровода состоится в 2022 году.

Депутат бундестага Фридрих Мерц ранее назвал бессмысленными санкции против «Северного потока — 2». По словам политика, если Запад или США ходят повлиять каким-либо образом на Россию, то им нужно выбрать другой «объект давления».

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Рар: заявления главы МИД Германии Бербок не остановят «Северный поток — 2»
мид германия северный поток Бербок
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать