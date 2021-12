Губернатор Флориды обвинил администрацию Байдена в массовой контрабанде людей

Вашингтон, 15 декабря. Губернатор Флориды Рон Десантис обвинил администрацию президента Джо Байдена в незаконных перевозках нелегальных мигрантов.

Об этом он сообщил в эфире канала FoxNews. Десантис заявил, что администрация Байдена спокойно перемещает тысячи нелегальных иностранцев в различные штаты, включая Флориду, однако он намерен «вернуть их отправителю».

