Губернатор Флориды обвинил администрацию Байдена в массовой контрабанде людей

Вашингтон, 15 декабря. Губернатор Флориды Рон Десантис обвинил администрацию президента Джо Байдена в незаконных перевозках нелегальных мигрантов.

Об этом он сообщил в эфире канала FoxNews. Десантис заявил, что администрация Байдена спокойно перемещает тысячи нелегальных иностранцев в различные штаты, включая Флориду, однако он намерен «вернуть их отправителю».

Gov. Ron DeSantis heightened his criticism of President Biden's immigration policy, saying that dozens of night-time flights in recent months bringing migrants to Jacksonville from the southern U.S. border is tantamount to a "human smuggling operation." https://t.co/lcQHS3SNti — Joe McKinley (@bartmckinley) December 14, 2021

Губернатор Флориды рассказал, что включил в бюджет на следующий фискальный год сумму в размере 8 миллионов долларов, которая будет потрачена на защиту флоридцев от последствий нелегальной иммиграции, в том числе путем перевозки нелегальных иммигрантов «в другие штаты».

Десантис заявил, что администрация Белого дома проводит «операцию по массовой контрабанде людей».

«За последние шесть месяцев они (администрация Байдена) организовали более 70 рейсов, высадили здесь людей. Несколько недель назад один из тех людей, которых бросил Байден, совершил убийство на северо-востоке Флориды. И вот эти преступления, которые не произошли бы, если бы не безрассудство Байдена», — сказал он.

Губернатор Флориды уверен, что многие в США считают, что нелегальная миграция является проблемой для Техаса, Аризоны и других пограничных штатов. Поэтому для разрешения миграционного кризиса он предлагает расселять нелегальных мигрантов в местах, живет верхушка Демократической партии, которая не торопится решать пограничный кризис.

And why not



Ron DeSantis Looking to Ship Undocumented Migrants to Biden, Obama's Hometowns ⋆ Ron isn't playing around anymore. ⋆ Flag And Cross https://t.co/cpUrHLjWBd — Kathlin Hawleys (@HawleysJadefav) December 15, 2021

«Если бы вы отправили нелегальных иммигрантов в Делавэр, Мартас-Винъярд или некоторые из этих мест, граница была бы защищена на следующий день», — говорит Десантис.

Губернатор сообщил, что готов бороться с нелегальной миграцией и пригрозил экономическими санкциями компаниям, которые перевозят мигрантов.

«Вы не будете иметь права вести бизнес со штатом Флорида или другими местными органами власти, и мы собираемся взимать с вас компенсацию за каждого человека, которого вы везете», — предупредил он.

На протяжении последнего года Соединенные Штаты переживают масштабный миграционный кризис, который возник после того, как сотни тысяч беженцев из стран Центральной Америки устремились к границам США в надежде получить легальный статус в стране. Это произошло на фоне предвыборных обещаний команды Джо Байдена предоставить гражданство всем нелегалам, находящимся на территории США, а также принять тысячи новых мигрантов.