Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 декабря 21:14
21:12
Весь мир
Рабский труд и дефицит толерантности: правозащитники недовольны готовностью Катара к ЧМ-2022
21:10
Общество
Власти ЯНАО намерены сделать экологию главной темой 2022 года
21:09
Общество
Водоканал перечислил три района Петербурга с самыми грязными канализациями
21:09
Весь мир
Офицера ВМС США уволили за отказ вакцинироваться от COVID-19
21:09
Весь мир
Правительство Буркина-Фасо ушло в отставку на фоне усиления террористической угрозы
21:08
Политика
Украинская учительница откровенно высказалась о языковых требованиях
21:06
Армия
Танкисты и мотострелки ЮВО провели учебные стрельбы в Волгоградской области
21:06
Экономика
Руководство Сбербанка рассматривает возможность продажи части своей экосистемы
21:04
Армия
Минобороны РФ: военнослужащие ЦВО применили БТР-82 на учениях в Свердловской области
21:04
Происшествия
В Краснодаре арестовали последнего обвиняемого в групповом убийстве 18-летней давности
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Газпром» полностью выполнил обязательства на 2021 год по транзиту газа через Украину

  /   Обновлено: 15 декабря 2021 20:08
Экономика
«Газпром» полностью выполнил обязательства на 2021 год по транзиту газа через Украину
ФБА «Экономика сегодня»  /  Дмитрий Паршин

Москва, 15 декабря. Компания «Газпром» к 15 декабря транспортировала через Украину 40 млрд куб. м газа, тем самым выполнив свои обязательства на 2021 год.

Российский холдинг продолжает экспортировать голубое топливо европейским потребителям по различным маршрутам, в том числе через Украину,

«Сегодня компания выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной. С начала года через ее территорию протранспортировано 40 млрд куб. м российского газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год», — сообщила пресс-служба «Газпрома».

Договор о продлении транзита газа через Украину на 2020–2024 годы с возможностью продления соглашения на 10 лет был подписан в декабре 2019 года. «Газпром» заявил о готовности и по истечении этого срока поставлять газ в Европу по данному маршруту, если это будет экономически выгодно России, а ГТС соседней страны останется в рабочем состоянии.

За период с января по ноябрь «Газпром» повысил экспорт сырья до 171,5 млрд кубических метров. Среди тех, кто увеличил закупки энергоресурса больше всего, выделяются Румыния, Сербия, Турция, Словения и Болгария.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / «Газпром» полностью выполнил обязательства на 2021 год по транзиту газа через Украину
Газпром украина газ транзит газа поставки газа Россия и украина
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать