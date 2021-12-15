«Газпром» полностью выполнил обязательства на 2021 год по транзиту газа через Украину

Москва, 15 декабря. Компания «Газпром» к 15 декабря транспортировала через Украину 40 млрд куб. м газа, тем самым выполнив свои обязательства на 2021 год.

Российский холдинг продолжает экспортировать голубое топливо европейским потребителям по различным маршрутам, в том числе через Украину,

«Сегодня компания выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной. С начала года через ее территорию протранспортировано 40 млрд куб. м российского газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год», — сообщила пресс-служба «Газпрома».

Договор о продлении транзита газа через Украину на 2020–2024 годы с возможностью продления соглашения на 10 лет был подписан в декабре 2019 года. «Газпром» заявил о готовности и по истечении этого срока поставлять газ в Европу по данному маршруту, если это будет экономически выгодно России, а ГТС соседней страны останется в рабочем состоянии.

За период с января по ноябрь «Газпром» повысил экспорт сырья до 171,5 млрд кубических метров. Среди тех, кто увеличил закупки энергоресурса больше всего, выделяются Румыния, Сербия, Турция, Словения и Болгария.